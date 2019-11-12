嚴德發：潛艦國造不是假議題　海軍一直以來都在爭取

記者林銘翰／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜日前附和立委參選人宋瑋莉，認同國艦國造是「假議題」，國防部長嚴德發12日表示，國艦國造不是假議題，尤其潛艦是海軍一直以來都在爭取的，2016年在政府的支持下投入預算開始啟動，預計在2025年要完成，現在在進行的是細部合約設計與潛艦準備階段。

韓國瑜9日在基隆座談時，附和黨籍立委參選人宋瑋莉認同是「假議題」，甚至反諷「未來如果說要建造航空母艦，發射登陸月球」？他認為，國防應該要小巧、具嚇阻且靈活的毒蝦，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復，呼籲政府要量力而為。

行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民12日赴立法院就「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行報告，並備質詢。針對韓國瑜9日於基隆針對潛艦國造提出質疑，親民黨立委周陳秀霞詢問嚴德發看法。

周陳秀霞表示，潛艦國造在前總統馬英九任內就在推動，總統蔡英文也說國艦國造、國機國造是歷年來多任總統都想做的事，而在2024年國艦國造首艘原型艦終於可以下水。不過韓國瑜日前卻表示此為政治考量、認為是假議題，詢問嚴德發為何會有如此大之差距。

嚴德發表示，國艦國造不是假議題，蔡英文也在今年5月8日親自到台船公司主持破土典禮，尤其潛艦是海軍一直以來都在爭取的，2016年在政府的支持下投入預算開始啟動，預計在2025年要完成，現在在進行的是細部合約設計與潛艦準備階段。

此外，周陳秀霞也詢問，有關基隆潛艦園區規劃與執行進度為何。對此嚴德發表示，基隆的潛艦園區是潛艦案主合約商台船的規劃，關於台船的相關作為國防部樂觀其成，尤其潛艦園區可以引進國際大廠，就業工作自然會增加，更可以鏈結國內的產機業，這也是國防自主的精神所在，因此國防部樂觀其成。

▲行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）



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