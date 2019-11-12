嚴德發：F-16V戰機2架先測試　66架2026年全數交機

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民12日赴立法院就「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行報告，並備質詢。嚴德發備詢時表示，新式戰機將於2023年先交兩架進行測試，分別為單座、雙座各一架，2024年起每年分批回國，預計2026年66架可以全部交機完成。

親民黨立委周陳秀霞質詢時關切有關F-16V交機時程，蘇貞昌表示目前除了要獲得美方同意，相關作業也非常重要，國防部已經都有準備。嚴德發則表示，F-16V戰機將分批交付我國，預計一批次可交4、5架。

嚴德發說明，新式F-16V戰機將於2023年先交兩架進行測試，分別為單座、雙座各一架，2024年起每年分批回國，預計2026年66架可以全部交機完成。

周陳秀霞也指出，依照初步人力規劃，66架戰機需要有107名飛行員，但近九年我國F-16戰機飛行員僅增加21人，詢問嚴德發飛行員培訓是否能在2026年全部交機前如期完成？

對此，嚴德發回應，107名飛行員是按照座艙比分配，這部分會從既有的第四、第五聯隊抽調成熟飛行人力，將從2022年至2025年陸續抽掉，2026年回全部歸隊，而空軍自明年起在官校正期生和飛常班隊招募都會增加員額，藉此補充給第四、第五聯隊，相關規劃都已經完成。

▲行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）



▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

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