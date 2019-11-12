國防部寒假戰鬥營明年1月登場　18日起開放網路報名

▲暑期兩棲勇士戰鬥營，參加學員克服恐懼，挑戰自我。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

國防部109年「寒假戰鬥營」將於明年1月20日至21日登場，本次計規劃7個營隊、7梯次，共召訓620個名額，網路報名時間自11月18日上午8點至12月2日下午5點截止，12月10日辦理電腦公開抽籤作業，將於12月11日公布錄取人員名單。

國防部12日上午召開例行記者會，就108年全民國防教育「海報甄選頒獎」、「網際網路有獎徵答抽獎」與109年「寒假戰鬥營」等活動進行說明。

國防部表示，「寒假戰鬥營」將於明年1月20日至21日登場，本次計規劃陸軍「北、南部戰場抗壓體驗營」、海軍「艦艇航行體驗營」、空軍「松山、嘉義、花蓮戰鬥營」及憲兵「鐵衛挑戰營」等7個營隊、7梯次、召訓620個名額。

國防部說明，網路報名時間自11月18日上午8點至12月2日下午5點截止，於「全民國防教育寒假戰鬥營」網站開放報名，12月10日辦理電腦公開抽籤作業，將於12月11日公布錄取人員名單。

此外，為落實政府關懷弱勢家庭政策，各營隊將邀請中低收入戶學子免費參加，並調整以各營隊人數的5％為下限，希望青年學子都有機會能體驗寒假戰營隊活動。

國防部政戰局長簡士偉中將表示，全民國防教育需要國人共同的支持與參與，國防部將持續以創新活潑的方式來拓展全民國防教育，落實「國家安全、人人有責」的理念，並持續和各部會及縣市政府協調合作，讓全體國人支持國防、愛護國軍，也期盼年輕人能夠踴躍加入國軍的大家庭。

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