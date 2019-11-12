66架F-16V戰機趕年底簽發價書　蘇貞昌赴立院報告盼立委支持

▲蘇貞昌赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌12日赴立法院報告中央政府新式戰機採購特別預算案編製情形並備質詢，說明新戰機採購必要性、預期效益等，期盼國家安全不分黨派，懇請立委全力支持，早日通過特別預算案。

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機後，立法院經過一個多月的審查，10月29日經立法院會三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

蘇貞昌12日赴立法院，報告中央政府新式戰機採購特別預算案編製情形。根據報告內容指出，國家安全是台灣永續生存發展的基礎，由於台澎金馬屬海島型狹窄地域，空防預警時間有限，因此在防衛戰略上，必須有適足先進的空軍戰力，以強化並維持台灣制空權實力。

蘇貞昌表示，近年來中國逐年擴增軍費，積極引進或研製各式新型戰機，對台灣空防威脅大幅提升，不只軍機繞台次數增加，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅台灣國防安全。「面臨中國軍事現代化的跳躍式成長，台灣需要先進武器維護自身安全。」

報告指出，此特別預算案期程自109年度至115年度，歲出共編列2472億元，包括依美方提供發價書辦理新式戰機採購2467億元，以及相關國內配合款等5億元。所需財源均依特別條例規定，以移用以前年度歲計賸餘及舉借債務支應。

此案經立法院院會詢答完畢後即付委審查，預計最快在11月13日交付立法院財政委員會審查。