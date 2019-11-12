國民黨指控動員國營事業助選　蔡英文：民間組織自主性向來很高

▲國民黨團總召曾銘宗等人舉行「國家不是蔡家 國營企業請中立」記者會。（圖／記者徐政璿攝）



記者陶本和／台北報導

立法院國民黨團12日舉行記者會，指控總統蔡英文利用國營事業資源宣傳造勢，違反行政中立。對此，蔡英文表示，這些是民間自主性組織，民間組織自主性向來都很高，「民主社會的選舉，必須尊重這些民間自主性團體，可以對於選舉要參與到什麼程度的決定。」

國民黨團總召曾銘宗與林德福、陳宜民、陳玉珍、童惠珍等藍委，嚴厲譴責蔡政府利用國營事業資源，為特定候選人宣傳造勢，涉及違反行政中立。會後並赴監察院告發台水公司董事長魏明谷、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、台灣國際造船公司董事長鄭文隆、台灣中油公司董事長歐嘉瑞等人，違反《公務人員行政中立法》相關法令。

針對近日台船、桃園義消、農會等員工都傳出被動員參加選舉造勢活動事，蔡英文表示，這些都是民間自主性的組織，他們自行決定在總統大選中，如何表達自己的意見。民間組織的自主性向來都相當高，昨天桃園市長鄭文燦也說，一定會嚴守行政中立，也不會用行政的力量干預選民的選擇。

至於立法院國民黨團表示將針對台船及中油等動員事向監察院檢舉行政不中立。蔡英文認為，國民黨要做什麼事情，不是可以阻擋的，但是民主社會的選舉，必須尊重這些民間自主性團體，可以對於選舉要參與到什麼程度的決定。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）



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