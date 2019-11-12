李佳芬「肛交說」惹議　學者：不知是誤會還故意，錯誤訊息別再傳

▲李佳芬日前痛批現在國小教「性高潮、肛交」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，昨日到屏東參加婦女後援會成立大會，她在台上痛批現在國小教「性高潮、肛交」。對此，教育部長潘文忠表達嚴肅抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。勵馨執行長紀惠容今（12日）接受《ETtoday新聞雲》訪問的時候也指出，性平教育真的誤會很深，對於李佳芬的言論「不知道是誤會，還是故意」，認為錯誤的訊息不要再二次傳播。

李佳芬11日在屏東婦女後援會成立大會上，痛批現在的教育國小6年級「性高潮」，3年級教「肛交」，引來各界議論。世新大學性別平等教育中心教授羅燦煐指出，這樣的內容可能不是在呈現在學生教材中，可能是在教師手冊裡，而這樣的內容她認為，若呈現在教師手冊是有必要，可進而提升老師的性教育知能。

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羅燦煐說明，現在的學生其實得到的知識很多元，就算同樣是國小六年級學生，了解的知識也可能有差異，因此也建議老師，可針對不同學生的需求，提供適齡的教育。

▲潘文忠表達嚴肅抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。（圖／教育部提供）

世新大學社會心理學系副教授詹昭能則說，性平教育到底該不該實施其實已經不是重點，他不解的指出，性平教育從去年公投談論至今，但卻一直有越來越極端的言論，支持的人越來越支持、反對的人越來越反對，雙方找不到溝通焦點。

詹昭能建議教育部及倡議性教育團體的人，應該思考為什麼現在有家長的人提到這麼極端的性平教育言論出來？是否沒有同理心去理解雙方誤解的內容。詹昭能強調，性教育確實要實施，甚至大部分的家長也應支持，但是否用過於露骨、赤裸的言論來談，雙方就應該要來溝通。

詹昭能也認為，性教育應以心理、社會、身理3種不同層面來談論，但目前倡議性教育的團體比較著重在心理部份，而忽略了社會及身理層面，才會造成兩方的爭議點，溝通一直沒有焦點。

