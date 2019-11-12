囚虐女友9個月「頭壓熱油鍋」　恐怖男友跳身上踩踏逼自殺

記者黃翊婷／綜合報導

英國肯特郡21歲恐怖情人麥佛遜（Freddie McPherson）涉嫌囚禁女友9個月，期間多次虐待，不僅用金屬椅子狂砸、跳到身上踩踏，甚至還把對方的頭壓進正在加熱的油鍋中。參與調查此案的社工表示，檢警、法官形容麥佛遜是一名自私的年輕人，對於所犯下的過錯毫無悔意；目前他已經被法院判處2年3月的有期徒刑，以及10年的保護令（或稱限制令）。

▲麥佛遜落網後並不覺得自己有錯。（圖／翻攝自推特／@kentpolicetwell）

綜合英國《每日郵報》、《Metro》報導，麥佛遜從2018年8月開始囚禁女友，直到今年5月才被肯特郡警方逮捕，據了解，他在囚禁期間多次對女友施暴，例如用金屬椅子狂砸、毆打、跳到身上踩踏，甚至曾將人勒到失去知覺，或者把頭強壓進正在加熱的油鍋中。

除了身體虐待之外，麥佛遜也會嘲笑女友的外表，不斷進行精神上的攻擊，還曾鼓勵自殺，並沒收手機，防止對方有機會向外界或是家人求助。然而，麥佛遜被逮捕之後絲毫不覺得自己哪裡有錯，消息經過媒體報導，掀起英國民眾一面倒的抨擊。

參與調查此案的社工洛夫特（Ian Loft）表示，檢警及法官形容麥佛遜是一名不成熟而且自私的年輕人，幸好受害的女友很堅強，也鼓起勇氣站出來指證，否則整起案件恐怕還得繼續拖下去，「在此也鼓勵有過類似經驗的受害者站出來，我們有專業的團隊可以幫助你們，也有許多合作機構能提供生活支援，確保受害者的安全。」

▲麥佛遜用熱油燙女友的臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

洛夫特強調，大部分的受害者都會感到害怕、被孤立或者羞愧，但他們不應該為遭受虐待這件事負責，「沒有人應該保持沉默」，不論是當事人還是其他關係人，都應該勇敢舉報違法行為。

至於麥佛遜的下場，他本月5日出庭時坦承3次傷害導致受傷以及2次普通攻擊等罪，有幾次甚至還是當著小孩子的面前施暴，最後被法官判處2年3月的有期徒刑，同時還得受到10年保護令的規範。

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