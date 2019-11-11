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12歲男童滑倒秒被「拖下水面」！　大水管把他吸進激流…翻滾5秒噴出

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▲▼水管。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲英國2名男童滑倒，被水管吸進水流當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國林肯郡（Lincolnshire）傳出一起可怕意外，12歲男孩尤恩（Euan Bottomley）與好友盧克（Luke Davies）放學走路回家，途中經過一處淹水的地方，不小心滑倒，竟立刻被拖下水面，吸進大水管，在激烈水流中翻滾，幸好5、6秒鐘後就被噴出水面。他驚恐回憶，如果當時被管線裡的雜物卡住，可能早就溺死了。

2名男孩結伴走路回家，經過淹水區域時，尤恩不小心滑倒，卻立刻被拖下水面，走在後頭的盧克看見好友的背包漂浮在水面上，伸手想要抓取，卻也跟著摔下，雙雙被吸進大水管中。

This is absolutely shocking.

The Sun 發佈於 2019年11月10日 星期日

綜合《每日郵報》、《林肯郡生活報》，尤恩表示，一跌進水裡，就被「非常用力地吸進去，大概有5秒鐘都無法呼吸」，在強勁的水流裡翻滾，還沒有意識過來，已被沖到水管另一端，噴出水面。他自認非常幸運，「如果我被卡住，或者有一根樹枝擋路，可能就會溺死。」盧克也提到，一開始看見背包漂在水上，還以為朋友只是在玩，沒想到經歷一場可怕的意外。

▲▼ 英國7日降下暴雨釀洪災。（圖／路透）

▲英國中部7日降下暴雨，釀出嚴重洪災。（圖／路透）

據了解，英國中部7日、8日降下豪雨，許多地區淹水，意外發生地點也被洪水淹沒，男孩們當時根本無法看見水管在哪裡。尤恩的父親史蒂芬（Steven Bottomley）表示，兒子經歷這一場意外後，似乎有點受創，「2個孩子當時都以為自己要死掉了」，「他們大約憋氣5、6秒，但感覺像是一輩子的時間。」

史蒂芬已向相關單位通報維修，要求在水管口加裝金屬門，確保類似事件不再發生，「他們有可能因此死亡，而我們在幾個小時內都不知情，你不會突然想要往水管裡看一看。」

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