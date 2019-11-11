心疼14歲兒被欺負！　霸氣媽當面飆罵霸凌男：再碰就撕爛你的臉

▲兒子被欺負，媽媽自己教訓霸凌男。（圖／翻攝自YouTube／WM NEWS）

記者李振慧／綜合報導

英國一名媽媽因為14歲兒子慘被同學被霸凌，意外在校外巧遇霸凌者時，原本只是想冷靜和對方理論，沒想到對方態度的十分無禮，氣得她當場失控，暴怒回嗆對方，「你敢再碰我兒子，我會撕爛你的臉！」霸氣的行徑全被拍下，意外在網路上成為話題人物。

居住在埃塞克斯郡(Essex)沃特漢姆教堂(Waltham Abbey)附近的33歲女子芬恩(Sareena Finn)，3日在當地大型連鎖超市特易購(Tesco)購物時，意外遇到霸凌兒子的同學，她表示，「我原來只是想冷靜地和對方談一談，但他很無禮，所以我的火氣就上來了」。

從在網路上瘋傳的影片可看到，芬恩對著拍影片的男學生破口大罵，後來還氣到把頭髮綁起來繼續開嗆，「你這個臭小子，你知道我是誰嗎？對，我是他媽！你以後敢再碰我兒子，我會他X的撕掉你的臉，還有你媽和你爸的臉，有種你就試試看！」對方則被嚇得低聲表示，自己不敢了。

影片在網路上引起正反評價，有人認為芬恩身為大人，不應該和小孩一般見識，不過也有許多人聲援，「這樣很好，因為學校和老師不管，校園才會發生這麼多霸凌事件」、「自己的孩子被欺負，她有發火的權利」。

芬恩後來向媒體表示，「我看到霸凌者時，一時情緒失控，因為我無法接受，兒子因為這個人變得不喜歡上學，也害怕與人社交，我發火，是希望對方能夠知道他造成的後果，並且知道我不會善罷干休」。不過拍攝影片的少年則反駁，他不是霸凌者，反而是芬恩的兒子四處在霸凌別人。

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