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香港衝突激化　英國外交部發言人促「和平對話」：令人不安

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▲▼港警開槍擊倒2人。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

▲港警開槍擊倒2人。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港週一（11日）發生警員近距離開槍射擊示威者、騎警車衝撞等重大衝突，再度引起國際矚目。英國外交部發表聲明，對當天衝突激化感到不安，呼籲各方尋求解決方法。

英國外交部發言人在聲明中表示，11日事件中，警員與示威群眾之間的衝突激化，令人感到不安，「抗議民眾應避免使用暴力，警方也絕對不能反應過激。」聲明中指出，雙方仍須透過對話尋求解決之道。

香港上周末的「八區開花」行動，以及周一「三罷」和「黎明行動」，部分是因香港科大生周梓樂之死而觸發。11日上午7點開始，示威者在港鐵、一般道路等地堆疊雜物設置路障；7點21分，西灣河一名警員在人群中突然轉身拔槍，將走近的示威者拉扯勒住，隨後槍口指向一名黑衣青年，見青年伸手想撥開槍口，便近距離朝腹部開槍，接著又向另一名黑衣青年連開2槍，過程全部錄下，青年送醫後命危。

▲▼一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

▲一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

當天發生的事件還有警員騎車多次衝入人群，以及馬鞍山西沙路6號海柏花園附近天橋，一名穿綠衣和示威者對嗆的男子，被一名黑衣人潑灑易燃液體，隨後點火焚燒等。

英國政府在10月31日就已敦促香港「終結暴力」，特別呼籲警員執行任務時，務必遵照「比例原則」，要求雙方對話，但事情仍越演越白熱化。

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