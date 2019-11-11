英國大選倒數1個月！保守黨民調持續領先　兩黨祭出「結束10年撙節」政策

▲首相強生（Boris Johnson）希望透過提前選舉解決脫歐僵局。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國即將在12月12日舉行國會改選，為了取得絕對多數席次，保守黨與工黨皆針對「結束10年撙節」提出政見，承諾大幅增加政府支出，希望能藉此獲得選民青睞。而根據最新民調顯示，保守黨支持率略高於工黨，差距約在12至13個百分點間。

保守黨財政大臣賈維德（Sajid Javid）在9月初時就曾表示，政府已經準備好結束長達10年的撙節，增加政府額外公共支出至每年200億英鎊（約台幣約7746億元），主要用途在衛生、教育部門，並增加警力、興建鐵路與公路。工黨影子內閣財相麥克唐奈（John McDonnell）也提出，若是工黨勝選，每年將會額外支出550億英鎊（約台幣2兆1300億元）。

▲柯賓（Jeremy Corbyn）率領的工黨也祭出擴大公共支出政策。（圖／路透）



英國智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）對此指出，兩黨都希望透過此舉，重拾選民對政府的信心，且工黨可能更勇於投入更高的資金。不過也有不少投資人認為，若是突然大幅增加公共支出，可能會讓財政崩潰，讓國外投資人對英國市場卻步。

根據民調機構「Deltapoll」與「YouGov」的數字顯示，保守黨的支持度皆高於工黨12至13個百分點間，分別是41%和29%、39%和26%。而第三大黨自由民主黨（Liberal Democrats）的支持度約落在16%和17%。

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