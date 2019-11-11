2020後本來想回歸山林...張善政出任副手「國政配」成形：我不會成為吉祥物

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日上午召開記者會公布副手人選，正是外界所猜測的張善政，「國政配」也確認成形。在面對眾人提問為何願意擔任副手，張善政除了提出3點理由，他也額外補充表示，原本想回歸浮雲班的日子，但靜下心想，「誰也過得不好，就算我躲在深山老林也一樣，我實在無法說不」。

▲張善政出任韓國瑜副手，誓言「不會成為吉祥物」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜的副手人選確認就是他的國政顧問團總召張善政，而面對外界的批評與質疑，張善政提出他願意擔任副手的3點理由：一是希望能陪著韓國瑜回歸善良政治本質；二是希望下架蔡英文；三是希望藉由自己的背景，協助國家邁向科技興國、智慧治國的境界。

▲對於出任韓國瑜副手，張善政表示，「現在誰也過得不好，我無法開口說不」。（圖／記者洪正達攝）

除此之外，張善政補充說到，過去的他認為副手就像是總統旁邊的吉祥物、深宮怨婦，而他原想在2020總統大選後回歸山林，過著浮雲般的日子，但自他仔細想過，大家都活在現在的局勢中，誰也無法置身事外。

此外，張善政提到，讓他改變想法的重要因素，正是國政顧問團，因他是國政顧問總召，他幫韓國瑜統籌，對韓國瑜的施政有深刻的了解，因此他認為，若由他當任副手，有信心能夠讓國家符合國政顧問團的政策，也有信心不會成為總統身旁的吉祥物，且現在的局勢，「誰也過得不好，就算躲到深山老林也是一樣，我實在沒有辦法開口說不」。

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