賣菜郎攜手快樂農夫！「國政配」出征　韓國瑜許下神聖諾言：一本初衷為台打拼

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

「國政配」正式成形！國民黨總統參選人韓國瑜11日召開記者會，宣布副手人選就是國政顧問團總召張善政。韓國瑜表示，張善政的價值觀、人生觀比較淡薄，是個快樂的農夫，「而我以前在賣菜，我們跟土地的關係都非常接近！希望我們的組合，能給國人同胞一個選擇，如果願意投給我跟張善政，一定一本初衷為台灣人民打拼，這是我們許下最神聖的諾言！」

▲韓國瑜宣布副手人選。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，張善政不論是學歷、經歷都非常豐富，在他身上看到一步一腳印、很認真在人生旅途上做出貢獻，不論產官學方面都有卓越表現，更重要的是，「我們都熱愛中華民國，擔憂台灣的前途與未來。期待這是一場君子之爭的選舉，雖然從今天台灣的政治氛圍來看，期待一場總統大選乾淨、公平、陽光、磊落、無私，已經非常困難！」

韓國瑜認為，民主政治這幾年扭曲、抹黑的非常厲害，但仍然其盼，「國政配」能夠給國人同胞一個選擇，「如果願意投給我跟張善政，一定一本初衷為台灣人民打拼，這是我們許下最神聖的諾言！期待這是一場能讓後代子孫覺得驕傲的選戰，一場非常健康、磊落、無私無我，完全奉獻的一場，雖然這非常困難，但希望國人支持這個理念。」

總統大選倒數60天，韓國瑜再次表達對張善政的感謝，「可以判斷這場選戰，不管有多少砲火、炸彈，路程多少抹黑扭曲，我們都會堅定走下去，所思所想，秉持理念，告訴台灣人民，也呼籲競爭的好朋友，希望能夠認同我們這場理念，創建一個讓全世界肯定的一場神聖選戰。」

張善政簡歷：

學歷：

美國康乃爾大學土木工程博士（1981）

美國史丹福大學土木工程碩士（1977）

經 歷：

財團法人台灣大哥大基金會董事長（2016/07/21 - 2019/04/30）

行政院院長（2016/02/01 - 2016/05/21）

行政院副院長（2014/12/08 - 2016/01/31）

科技部部長（2014/03/03 - 2014/12/07）

行政院政務委員（2012 – 2014）

美商 Google公司亞洲硬體營運總監（2010 – 2012）

宏碁股份有限公司電子化事業群副總經理（2000 – 2010）

行政院國家科學委員會企劃考核處處長（1998 – 2000）

行政院國家科學委員會國家高速電腦中心主任（1991 – 1997）

國立臺灣大學土木工程學系 講師、副教授、教授（1981 – 1990）

現職：

交通大學亥客書院院長暨講座教授（2016/06/13-）

社團法人國家生技醫療產業策進會會長（2016/06/22-）

東吳大學巨量資料管理學院榮譽院長（2016/08/01-）

中華大學資訊學院、科技管理學院特聘講座教授（2017/08/01-）

彰基醫療體系總顧問（2018/07/01-）

財團法人善科教育基金會董事長（2018/05/01-）



「即日起，我退出老化黨。」

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▼韓國瑜期盼「國政配」能給國人同胞一個選擇，打一場陽光磊落的神勝選戰。（圖／記者洪正達攝）