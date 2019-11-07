高嘉瑜唱歌大破音…台下阿北好無奈　阿姨急跑上台「幫拍拍」

▲高嘉瑜唱歌大破音，阿姨跑上台拍背。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



政治中心／綜合報導

民進黨立委參選人高嘉瑜投入2020立委選戰，6日晚間她放上一段跑行程時的影片，她專心的在舞台上唱歌的，但台下阿北卻異常冷靜，正當唱到最高潮的時候，突然大破音，一名阿姨急急忙忙的上台幫她拍背，現場的阿北、阿姨也替他捏一把冷汗。

高嘉瑜笑稱，自己用生命在唱歌《非常女》，而且還是燒聲版，一開始台下的觀眾邊吃飯邊聽歌，後面唱到「一場夢一段情，一滴眼淚一陣悲」時，已經沙啞的的嗓子無法負荷「大破音」。

不過，高嘉瑜仍然相當敬業的繼續唱，結果，唱到最後一段「酸甘甜的情路，夢圓等何時」，又再度破音，台下的阿姨趕緊上台幫她拍背擔心他嗆到，高嘉瑜笑說，「以前都用喉嚨唱，現在要用肚子唱」。

網友看到影片後留言表示，「真誠的心會感動人的」、「阿北覺得無奈，但是阿北不說」、「嗯…只能說"勇氣可嘉" ~」、「太拚！這票就投妳！」、「被政治耽誤的諧星...不對..是歌星...」、「高音很像摧油摧到破輪，但很可愛，再加油」。

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