　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜批蔡英文民調像金箍棒「可大可小」：乾脆讓她一口氣到100%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜桃園 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園傾聽之旅時受訪指出，今天的民進黨政府已經離民心越來越遙遠，只迷信民調，冷冰冰的數字，有心人幫他們操作，如同孫悟空的金箍棒一樣，可大可小，要30%就30%，要50%就50%，「乾脆讓蔡英文民調一口氣到100%，全台灣的票都是她一個人！」

韓國瑜指出，民進黨藉由阿伯數字來欺騙，得到滿足，卻忘記最重要的肩膀上責任，幫人民安居樂業，這是我們對今天政府充滿無奈的原因，貪汙腐敗、派系分贓，施政錯污，嘴巴硬凹，打死不認錯，離人民越來越遙遠。

針對韓國瑜國政顧問團總召張善政說，現在民調隱性太多，蔡英文總統看起來並不像贏了10幾％。對此，韓國瑜表示，自己一直強調，身為政治人物，最重要的天下第一等大事就是「民心」

韓國瑜指出，「人民的心裡面在想什麼？在憂愁什麼？在乎什麼？這是從政的人首先要考量的」很不幸，現在蔡英文執政的民進黨，天天迷戀民調的冰冷數字，卻忽略了民心，他深深感覺到人民過得很辛苦，現在是民心思變，他也呼籲蔡英文，現在還有200天任期，把剩下的任期好好打拼、為人民服務，一樣可以換回民心。

韓國瑜認為，執政者不應迷戀那些數字、和一大堆機構效應，「調整那些阿拉伯數字、自己看了自己乾過癮，那是沒有用的」，韓國瑜認為，任何政治人物都一定要跟民心貼近，這也是自己最在乎的事。

韓國瑜在華勛鄉親見面會致詞時更砲火全開指出，民進黨已經完全墮落了，已經不是從前純潔、充滿理想的民進黨！大家這麼好機會給民進黨，「總統是你，立法院過半，為什麼不幫台灣人民好好尋求安居樂業，改善人民生活？」

韓國瑜表示，民進黨所有心思在愛權力，沒有愛人民，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，把韓國瑜抹得一黑二黃三花四白。藉抹黑競爭對手獲得選票，這不是台灣價值，是下三爛手段！

ET快訊
4縣市豪大雨下到明天！　宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒
浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了
52萬氣象粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜搶攻青年票再開支票：學貸利息政府出！

名嘴陳東豪指「打破酒瓶刺人」　韓國瑜決定提告：知識分子昧著良心！

影／韓國瑜承諾「不讓你們受欺負！」：原住民離蛋黃區太遙遠容易被忽略

影／李佳芬新北輔選　邱烽堯：韓國瑜講白胖很客氣！民進黨都吃到嘴油油

侯友宜回韓國瑜白胖說：絕對不能以貌取人！我有黑有瘦嗎？

蔡英文支持度勝韓國瑜12％　朱立倫：現在是拚逆轉勝機會點

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

韓國瑜提澎湖小三通遭打臉「已實施10年」　何庭歡：要有固定航班

曾銘宗要柯建銘帶話給蔡英文：NCC主委不要用那麼兇

旁邊打架葉匡時淡定報告…結束2小時衝突陸淑美敲槌：全交付審查！

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

曾銘宗要柯建銘帶話給蔡英文：NCC主委不要用那麼兇

旁邊打架葉匡時淡定報告…結束2小時衝突陸淑美敲槌：全交付審查！

高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察

世界飛安峰會陸港澳缺席　陸委會批「政治凌駕飛安」

外交部次長徐斯儉飛吐瓦魯見新總理　諾魯總統擬12月來台訪問

韓國瑜提的「4年100億青創基金進度」　青年局長：第1年已籌資32億

韓國瑜批蔡英文民調像金箍棒「可大可小」：乾脆讓她一口氣到100%

蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實：輔選行程有重疊

主講「遠見高峰會」　盧秀燕：「台灣燈會將跨4大節慶史上最長」

藍營批傲慢　政院回擊：刻意忽略在野黨人身攻擊、辱罵官員

貝克漢初次見女神卡卡玩抽牌問答　超合拍還擊掌

中職／每年把旅外當目標　陳鴻文：有機會就去

12強／古巴連敲2支安打破周磊　2局1比0兄弟

庫茲馬本季初登場有望　戰獨行俠將傷癒復出

林采緹認了和胡睿兒半年沒啪啪！　「1年半前早想分居」：感情已回不去

《玩很大》新賽制！4組偶像團體PK　網一看名單high炸：好多青春回憶

曾莞婷萬聖節曬「婚紗照」網驚：要結婚嗎！超兇北半球炸出…回眸撩裙大噴鼻血

房車、掀背都69.2萬！福特新增Focus「1.5升自然進氣」 車型

刺青硬漢救了小兔子　意外同居甜蜜洩愛意「現在牠是老大」

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

黃瀞瑩驚爆碰上職場性騷擾　柯P：已將雙方隔離

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

公開24分鐘關鍵錄音檔　爆哭嘶吼周柏吟

韓國瑜不到議會！藍綠議員爆衝突

網友咒郭媽媽　郭台銘硬起來提告

劉嘉仁否認性騷擾黃瀞瑩：不接受指控、問心無愧

高雄市議會爆全武行！2議員傷勢曝光

婚變！張嘉郡淚：挽回過，不後悔

自提不分區立委引黨內反彈　吳敦義回應了

與張嘉郡通話14分鐘！W女：她還是原諒

連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓

飆罵韓國瑜10分鐘　謝震武：我問心無愧

劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字

更多熱門

相關新聞

蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實

蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實

被視為民進黨「最強組合」蔡英文、賴清德，將在11月2日，於台南中西區立委林俊憲競選總部成立大會上「同框合體」，這是兩人自初選後首度同台，團結氛圍愈趨濃厚。台南市長黃偉哲31日也證實指出，看起來兩人會同台，因為跑的輔選行程有重疊。

藍營批傲慢　政院回擊：刻意忽略在野黨人身攻擊、辱罵官員

藍營批傲慢　政院回擊：刻意忽略在野黨人身攻擊、辱罵官員

吳釗燮訪巴拉圭　美國大使現身晚宴

吳釗燮訪巴拉圭　美國大使現身晚宴

韓國瑜搶攻青年票：學貸利息政府出！

韓國瑜搶攻青年票：學貸利息政府出！

失言、干政風波不斷…李佳芬：目的是要韓落選

失言、干政風波不斷…李佳芬：目的是要韓落選

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面