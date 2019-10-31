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名嘴陳東豪指「打破酒瓶刺人」　韓國瑜決定提告：知識分子昧著良心！

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▲▼韓國瑜前往慈湖謁靈。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜桃園土地傾聽之旅。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／桃園報導

針對資深媒體人陳東豪日前爆料國民黨總統參選人韓國瑜曾喝醉將瓶子打破要刺人，韓國瑜31日出席八德路光鄉親見會受訪表示，已經準備提告並說「知識分子昧著良心能心安嗎？」

陳東豪近日在節目上爆料，韓國瑜任職北農總經理期間，除了常常中午才到北農上班，許長仁是當年北農的董事長，不僅是韓國瑜的長官，更直擊許多韓國瑜的荒唐事蹟。「有一次他喝酒喝醉了，瓶子打破要刺人家」，陳東豪說「我說的，我負責」，陳東豪指出，韓國瑜就是在一郎餐廳喝醉了，砸瓶當下是「旁邊北農的人把他攔下來了」！

對此，韓國瑜表示，現在抹黑一黑二黃三花四白，他從小到大沒打破酒瓶刺人，「陳東豪先生也認識，為何不查證？」 他強調，已委請律師準備提告，他並指抹黑抹黃抹紅抹白要有限度，知識分子昧著良心能心安嗎？

韓國瑜的土地傾聽之旅抵達桃園，下午在普濟堂參香後致詞，針對台灣經濟問題指出，「台灣忘記世界，世界忘記台灣」，過去台灣錢滿出來的時代已經看不到，現在台灣人沒有錢，哪一個行業對未來充滿信心？每個行業都是擔心現在、害怕未來。

韓國瑜認為，台灣必須迅速國際化，因此他提出所有學生生涯應該有一年出國當交換生，增加外語、國際接軌與交朋友的能力，最重要的是培養出有勇氣、有能力、有膽識與國際觀的下一代，否則台灣的未來怎麼辦？

韓國瑜呼籲，我們共同的希望是將中華民國擦得光亮，拜託大家全力集中選票，拋棄小愛、顧全大局，總統要贏，立法委員一定要過半，請大家全力支持韓國瑜與陳學聖，一起改變現狀，創造美好未來。

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