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學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

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▲總統蔡英文、前閣揆賴清德兩人，11月2日在台南市立委林俊憲「總統、立委聯合競選總部」成立大會上同台造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文與前閣揆賴清德。（圖／記者林悅翻攝）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選進入倒數68天，包括中央研究院院士陳定信在內的21位院士，以及近30位前大學校長，發表共同聲明，支持總統蔡英文連任，他們在連署聲明中強調，秉持知識份子良知和專業，審視3年執政，肯定改革的方向是正確的，改革的努力也已展現出可預期的效益，同時也呼籲國人回歸常識與良知，拒絕空洞的口號與話術。

在這份曝光的共同聲明中，一開始的內文就指出，大批香港民眾延續數個月以來的抗爭，走上街頭響應「沒有國慶、只有國殤」的大遊行，香港地鐵站關閉大半，平時熱鬧的銅鑼灣宛如鬼城。警民衝突從白天持續到深夜，港警暴力對待民眾，最後竟然實彈開槍，全港66人送醫。香港被剝奪自由，人權蕩然無存，正是實施「一國兩制」，深陷絕地，難以脫逃的困局。

共同內容強調，從香港的慘痛經驗，回顧台灣民主建立的歷程，更凸顯台灣這些年來在風雨飄搖中守護民主與獨立地位之得來不易。他們認為，身為知識份子，見證了台灣是如何地遭受外來勢力的打擊，特別是民進黨重返執政之後，來自中國的蠻橫打壓與日俱增，無所不用其極，企圖打壓我國國際地位以及經濟的手段，目的只有一個：逼迫台灣人接受一中框架。台灣新南向政策的推動，有效降低對中國大陸的依賴，立法院制定國安五法、修改兩岸人民關係條例，全方位降低大陸對於台灣的威脅，完整地維護台灣的主權。

這些力挺蔡英文連任的學界人士也表示，蔡英文政府在過去三年多來，在國防自主、提昇戰力方面的努力更是有目共睹。他們認為，蔡英文堅定地維護台灣民主與主權的立場，一再贏得國外主流媒體和各界人士的肯定，尤以美國為最，「台灣已經成為華人社會民主楷模的象徵，這實在是我們最珍貴的驕傲和價值！」

他們強調，秉持知識份子的良知和專業，謹慎審視蔡英文政府三年多來的執政，毋庸諱言，其推動與執行方式，仍有值得商榷批評之處，但我們更要指出：改革的方向是正確的，改革的努力也已展現出可以預期的效益。蔡英文所推動的改革是全方位的，包括產業發展上升級轉型，進行創新，分散市場，擺脫對中國的過度依賴，今年經濟成長率可望重返亞洲四小龍之首，在美中貿易戰的世界經濟態勢下重新起飛。

在民生政策上，持續調漲基本薪資，降低所得稅率，並且推動可行而且負擔得起的長照政策，身心障礙福利、權益保障，以及托育準公共化與擴大育兒津貼的雙軌方案，令長有所安，幼有所長，青壯者有所用，全民皆有所養。

在文化政策方面，蔡英文政府通過「國家語言發展法」和「原住民族語言發展法」，並設置公共電視台語台，以及補助優質影視文化創作等。他們認為，這些措施，對於提昇民生福祉，永續發展台灣多元文化極有助益。改革尚未竟全功，所幸許多推動的政策，已經循序漸進邁向正確而且茁壯之路。

在基於上述的認知，這些支持蔡英文連任的學界人士呼籲國人回歸常識與良知，拒絕空洞的口號與話術，懇請國人支持蔡英文「溫和而堅定」的抗中保台政策，認同其對發展經濟、增進社會福利、堅持民主自由平等，與保障人權的努力及成效。

▼20位中研院士、29前校長號召連署支持蔡英文連任。（圖／讀者提供）

▲▼20位中研院士、29前校長號召連署支持蔡英文連任。（圖／讀者提供）

連署發起人名單：

2020蔡英文總統連任海內外學術界後援會召集人陳定信院士

中央研究院院士

王惠鈞
伍焜玉
何英剛
吳子丑
吳茂昆
李文華
李文雄
李遠鵬
李德財
周昌弘
林明璋
張傳炯
陳良博
陳垣崇
陳鈴津
劉太平
潘玉華
蔡明哲
蔡振水
魏福全

前大學校長

王俊秀 聯合大學
王國照 高雄醫學大學
王進崑 中山醫學大學
方菊雄 台灣東社前社長
余幸司 高雄醫學大學
吳建國 台灣海洋大學、大同大學
呂學信 高雄海洋科技大學
李明亮 私立大學創校校長
李孫榮 嘉南藥理大學
李淙柏 台中科技大學
林仁益 高雄應用科技大學
林本源 黎明技術學院
林見昌 虎尾科技大學
翁政義 成功大學
許重義 台北醫學大學
張宗仁 中山大學
陳文貴 台南護理專科學校
陳世雄 明道大學
陳全壽 台灣體育運動大學
陳錦生 長榮大學
曾憲政 新竹教育大學
黃光彩 台灣師範大學
葉憲清 國立體育大學
劉景寬 高雄醫學大學
蔡嘉哲 中山醫學大學
蕭介夫 中興大學、義守大學
賴振昌 台北商業大學
賴德仁 中山醫學大學
魏耀揮 馬偕醫學院

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