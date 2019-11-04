李佳芬稱「學母語浪費資源」　李晏榕：毫不掩藏歧視心態

▲韓國瑜夫人李佳芬。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬指出，學習母語浪費資源一事，民進黨發言人李晏榕4日表示，她的言論不只很扣分，還傷害台灣多元族群以及新住民對自己文化認同的情感，「國民黨提名的總統候選人之妻子再有這種說法，毫不掩藏的表現出歧視心態。」

李晏榕認為，學習母語的目的，不是單純語言學習而已，更重要的是其背後的歷史文化傳承，記得上一屆總統大選時，客家大老鍾肇政老師曾說過：「客家話一旦消失，客家人也就消失」。

李晏榕提到，前總統陳水扁執政時期成立客家電視台、原住民族電視台，到現今剛成立的公視台語台，都可以看見民進黨政府持續推動多元文化的努力。此外，政府也持續推動新住民二代的母語教育，不論台客語、原住民語亦或新移民語文。

李晏榕指出，蔡英文政府一向以政策鼓勵學習母語，例如在新移民語納入課綱方面，教育部今年8月起將7個國家新移民語文課程列為國小語文領域必選；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，是蔡總統推行的新住民五大政策之一。

李晏榕認為，母語教育並不會擠壓到第二外語教育，在台灣與東南亞國家密切交流的今天，學習母語，可以是台灣孩子未來在就業競爭力上一項重要的資產。

李晏榕表示，讓孩子學習父母親的語言，進一步讓台灣成為一個族群融合的國家，難道這是浪費時間？國民黨政府當年禁止台灣人說鄉土語言，抹殺了台灣人對土地文化的認知與感情，「現在國民黨提名的總統候選人之妻子再有這種說法，毫不掩藏的表現出歧視心態，除可看出他們對歷史文化的不重視外，也顯示了經過幾十年，國民黨仍舊持續扼殺多元族群文化，讓人感到相當訝異與遺憾。」

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