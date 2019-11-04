周錫瑋：學貸利息補貼只要花40億元　真的不願意投資年輕人？





▲周錫瑋。（圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前推出「學貸免息」政策，針對是否設置防弊措施，以免有學生申請貸款旅外後不還恐成呆帳，夫人李佳芬3日補充說，若學生有難言之隱不能還，那就政府吞了吧，引起外界熱烈討論。對此，韓國瑜競總副總幹事周錫瑋表示，學貸利息補貼只要花40億元，行政院長蘇貞昌真的不願意投資年輕人嗎？

「民進黨執政3年多，你快樂嗎？」周錫瑋4日在臉書上表示，反正現在只要韓國瑜提的政見，民進黨政府就是反對到底！連討論的空間都沒有，年輕人還有希望嗎？「蘇貞昌啊蘇貞昌，你真是『站著說話不腰疼』。」

周錫瑋表示，國旅秋冬補貼和夜市抵用券要花40億元、高鐵南延北伸花1500億元、環保署淘汰老舊大型柴油車補助花20億元、交通部對計程車汰換補助2年要花26億元、農委會大小型農機具補助花16億元、教育部學前教育經費補助增加300億元，但「學貸利息補貼只要花40億元，你真的不願意投資年輕人？」

還想看更多...

► 韓國瑜搶攻青年票再開支票：學貸利息政府出！

► 「學貸如果不還政府就吞了吧」 李佳芬：反正幾千億都在浪費了

► 韓國瑜提學貸免利 教育部：需40億恐有「套利風險」



更多熱門新聞...

► 畢業沒工作可延期繳學貸！繼降息、政府補貼...韓國瑜青教再射第3箭

► 學貸政府吞 韓國瑜競辦：李佳芬的意思是政府不要把學生當賊

► 李佳芬喊學貸呆帳政府吞、挺韓遊學政策 徐國勇：典型亂開支票

►白白胖胖也是一種美

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

