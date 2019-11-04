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周錫瑋：學貸利息補貼只要花40億元　真的不願意投資年輕人？

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▲▼ 周錫瑋出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲周錫瑋。（圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前推出「學貸免息」政策，針對是否設置防弊措施，以免有學生申請貸款旅外後不還恐成呆帳，夫人李佳芬3日補充說，若學生有難言之隱不能還，那就政府吞了吧，引起外界熱烈討論。對此，韓國瑜競總副總幹事周錫瑋表示，學貸利息補貼只要花40億元，行政院長蘇貞昌真的不願意投資年輕人嗎？

「民進黨執政3年多，你快樂嗎？」周錫瑋4日在臉書上表示，反正現在只要韓國瑜提的政見，民進黨政府就是反對到底！連討論的空間都沒有，年輕人還有希望嗎？「蘇貞昌啊蘇貞昌，你真是『站著說話不腰疼』。」

周錫瑋表示，國旅秋冬補貼和夜市抵用券要花40億元、高鐵南延北伸花1500億元、環保署淘汰老舊大型柴油車補助花20億元、交通部對計程車汰換補助2年要花26億元、農委會大小型農機具補助花16億元、教育部學前教育經費補助增加300億元，但「學貸利息補貼只要花40億元，你真的不願意投資年輕人？」

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