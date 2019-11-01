時空錯亂？　韓國瑜：二戰時美軍只打琉球沒有攻打過台灣

▲韓國瑜出席楊梅後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日展開第二天的桃園土地傾聽行程，他在楊梅後援會致詞表示，台灣是多麽很美好的地方，殘酷、殘忍的第二次世界大戰美軍大反撲，居然沒有打到台灣，只打到琉球，造成琉球人民大量死傷，台灣真的是寶地。但二戰期間新竹、台北、高雄、屏東等地都曾遭受美軍戰略性轟炸。

發生於1945年5月31日的臺北大空襲，是第二次世界大戰中由美軍所發動，於台北市歷史上所遭受最大規模的空襲攻擊行動。雖然美軍事先使用空照標明預定轟炸的政府機關、軍事機構等，但仍造成3000餘名臺北居民當場死亡，傷者及無家可歸者更達數萬人以上。

韓國瑜上午到甘泉寺參香，第二站是在埔心公園舉辦的楊梅後援會成立大會，約有近千支持者到場替韓國瑜加油。韓國瑜致詞表示，民進黨是最讓人失望的，人民讓他們立法院過半，給了他們完全的執政權、立法權，這三年半台灣人民給民進黨這麼好的機會，結果他們卻往相反的方向走，貪污腐敗、派系分贓、政策錯誤、滿嘴硬拗、遠離民心，為什麼不好好做，這是千載難逢的機會，為什麼執政團隊要讓人民這麼失望，過得這麼辛苦，「口口聲聲清廉、勤政、愛鄉土，表現一下給人民看嘛！讓台灣人民肯定你、感謝你嘛！」

韓國瑜表示，國民黨受過傷、摔過跤、遠離過民意，受到了懲罰、下台，他保證，若2020年鄉親願再給國民黨一次機會，一定會苦民所苦，一定認真打拚、衝刺經濟，帶來快樂跟希望，一定會加大力度培養下一代年輕人。「我摔過跤，摔過跤的人站起來，知道走路要小心，受過傷的人知道，對傷口的保護要特別小心。」

他說，「我知道人民願意再給一次機會的時候，會緊緊把握機會，不會辜負人民再給一次機會」，到了這把年紀，已經沒有什麼特別的需要，只有一個心願，就是振興台灣經濟，就像是太陽已經接近「夕陽」，沒有一天能再浪費，會追分敢秒、建設台灣，把這段時間的貧窮、黑暗全部丟到垃圾桶，帶給人民希望。

▲韓國瑜、吳志揚。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜1日第一站至桃園甘泉寺參香，廟方贈送包子、粽子。（圖／記者羅婉庭攝）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

