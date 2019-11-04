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韓國瑜猛提青年政策　蘇貞昌po一張圖：已幫助年輕人的8件事

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▲▼蘇貞昌po一張圖，看蔡英文政府已經幫助年輕人的8件事。（圖／蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌po一張圖，看蔡英文政府已經幫助年輕人的8件事。（圖／蘇貞昌臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「補助交換生」的政見後在社會上引發熱議。行政院長蘇貞昌4日透過臉書貼文，用實作來證明對年輕人的照顧，提出蔡政府目前早已經在做的8項青年政策，且協助層面除了教育學貸外，也包括薪資、時薪、租屋、求職、生育等多層面。

韓國瑜拋出「補助交換生」、「就學貸款免利息」，在國內掀起討論，他認為，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的，「這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。」

但是，社會上批評與訕笑聲浪也不小，高雄市議員黃捷就指出，「青年局形同虛設，當時韓國瑜喊出的百億青年基金、打造青創會館毫無消息，還要北漂青年回鄉，現在自己北漂，沒有任何具體政策，自己落跑，對得起高雄市嗎，青年政策白皮書，目前進度？何時兌現？」

對於青年政策的討論，民進黨政府做了哪些事？蘇貞昌4日則透過臉書，用圖表呈現給國人，告訴大家政府已經做了8項幫助年輕人的重要政策。

首先，在基本時薪方面，年年提高，已經從原本120元提高至158元；在學貸方面，也讓青年可以晚一點還學貸的本金，最高可長達9年；租學生宿舍方面，則是補助弱勢生每個月1800元。

有學生宿舍，也有年輕人房租的協助，蔡英文政府協助租金補助上，每月最高也達到5000元；至於購屋方面，蔡英文政府則是提供青年購屋貸款，機動利率1.68%。

再來是工作上的協助，蔡英文政府提供求職青年職業訓練，尋職獎勵有3萬元、在職進修7萬，先僱後訓則有4萬5000元；而若不幸遇到失業，則是提供失業子女不失學，在大學學費補助上，最高可協助2萬8000元。最後，在生小孩育兒方面，蔡英文政府則提供育兒補助每月2500元，在私立幼稚園方面，則每學期補助1萬5000元。

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