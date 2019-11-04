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日學者松田康博看台灣大選：決定權在民眾手上　北京無法影響結果

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東京大學東洋文化研究所的國際政治學者松田康博。（圖／翻攝自東京大學東洋文化研究所）

▲東京大學東洋文化研究所的國際政治學者松田康博。（圖／翻攝自東京大學東洋文化研究所）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本東京大學學者松田康博（Yasuhiro Matsuda）近期接受美國媒體專訪時，談及了台灣大選表示，據他自己的其觀察，不管北京當局如何影響，但最終決定權仍在台灣人民的手上，若是韓國瑜當選，就必須「對美國及日本再做出保證（reassurance）」，努力打消美、日對他的疑慮。

東京大學高等亞洲研究所學者松田康博今年9月時，曾率隊帶領東京大學兩岸關係研究小組，前往高雄拜訪韓國瑜，卻因雙方聯繫出問題而引來「被遲到」爭議。他上週接受《美國之音》專訪表示，外界很多人擔憂北京當局對台灣選舉的影響，但他認為只有台灣人民意才是關鍵，不必太擔心共產黨的作用。

長期研究台灣政治經濟及台海關係的松田康博說，藍綠陣營對兩岸關係的看法仍非常分裂，「藍營認為民進黨作法十分危險，應和中國建立穩定關係，因為中國大陸是台灣的『金錢命脈』，然而綠營卻對北京『警惕心較強』，更喜歡與美、日親近。」

▲▼韓國瑜松柏嶺受天宮參拜。（圖／記者張榮恩攝）

▲松田康博認為，若韓國瑜當選，需下很大努力獲得美日信任。圖為韓國瑜松柏嶺受天宮參拜。（圖／記者張榮恩攝）

松田康博表示，「藍綠兩方都有道理，不過如今香港『一國兩制』受挫，習近平年初提出的『一國兩制台灣方案』已經無法談了，看到香港狀況後，藍營應該也會調整政策。」

松田康博說，北京當局長期試圖影響台灣大選，但他並不覺得會對2020有作用，「假使台灣主流民意和北京方向一致，那就表示中國影響已經極大化，但如果相反，那北京將無法決定選舉結果，最終決定權仍掌握在台灣人手中。」

雖然松田康博仍不敢預估誰會得勝，但他認為如果是蔡英文勝選，雖然不是北京期望，但因蔡過去長期主張維持現狀，北京應該也不會有太大動作，但如果是承認「九二共識」的韓國瑜當選，就必須下很大功夫加強與美、日的聯繫，「尤其是美國，一旦失去它的信任，那任何政策都很難推展，南韓及日本都有相同經驗。」

松田康博說，韓國瑜必須像當年的馬政府一樣，對美、日再做出保證，當年的馬政府因「保釣」及「反日」形象，以致日本疑慮重重，馬政府在和中國大陸建立制度化關係的同時，也經過不少努力，才得以加強與美、日間的關係。

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