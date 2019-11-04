統一白衣褲…日百名牛郎「撿涉谷狂歡垃圾」　居民全改觀讚翻！

記者林瑩真／編譯

牛郎給人什麼印象呢？日本100名牛郎自主發起打掃活動，在萬聖節當晚特地前往人潮聚集地的涉谷，花費一整個晚上撿垃圾。照片曝光後在網路引起反響，大批網友直呼「對牛郎改觀了」。

「今年也找來100名牛郎到涉谷萬聖節撿垃圾！雖然垃圾減少了，但我個人對於投入的1億日圓很不甘心的，只要有禮儀跟道德，這明明是不會失去的未來財產。」牛郎的社長在推特發文，記錄下當晚撿垃圾的牛郎們，並希望明年也能將這個有意義的活動持續下去。

100名身穿白衣白褲、毫無裝扮的帥哥牛郎們在萬聖節撿垃圾，意外在推特上成為話題。不少網友留言「不只外表，內心也很帥喔」、「我都要對牛郎改觀了」、「內在也很美麗的牛郎太棒了」、「我就是住涉谷的居民，這真的太感謝了」、「如果有禮儀跟道德就不會失去未來財產，說的真的是超棒」。

另外也有網友提到，讓牛郎們穿白衣白褲撿垃圾，難道不會更容易弄髒嗎？社長則回應，其實白衣是有「請求」跟「挑撥」的意味在，同樣也是抱著被弄髒的覺悟，希望志願者們都能盡力而為。

事實上，這並非這群牛郎們第一次出動打掃街道，去年他們也作過同樣的事，不過當時只有50人。他們曾經宣言：「雖然被牛郎這樣說應該很令人生氣，但要玩的話，就玩大人的遊戲吧！亂丟垃圾、癡漢性騷擾、犯罪行為全都太遜了！」

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