兩岸很快就要統一？　藍議員：沒有半導體台灣形同廢島

實習記者石嘉豪／台北報導

台美對等關稅昨日拍板，稅率調降至15％且不疊加，政府承諾企業自主投資美國2500億美元，以及政府協助建立2500億美元的信保基金。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（17日）表示，當全世界最重要的產業鏈遷往美國，將來解放軍統一台灣的時候，美國就不需要冒風險，跟中國大陸打仗，當台灣沒有半導體產業鏈，就形同一個廢島，兩岸很快就要統一。

行政院副院長鄭麗君昨日在美國開記者會公布對等關稅談判成果，台美對等關稅降至15％不疊加，與日、韓、歐盟齊平，而台灣政府則向美方承諾，由企業自主投資美國2500億美元，以及政府協助建立2500億美元的信保基金。

針對台美對等關稅的談判結果，詹江村認為，美國總統川普想要拿下台灣的整個供應鏈，讓美國對半導體的需求，能夠自給自足，並要求台灣必須妥協，否則就給予100%的關稅。

詹江村感慨，當全世界最重要的產業鏈遷往美國，將來解放軍統一台灣的時候，美國就不需要冒風險，跟中國大陸打仗，川普根本是在為中國大陸做準備，兩岸很快就要統一。

此外，詹江村也直言，當台灣沒有半導體產業鏈，就形同一個廢島，對世界而言，就不再那麼重要，這時候誰還會在意台灣是否被統一？高市早苗嗎？不，高市早苗現在被習近平嚇得連吭聲都不敢。

最後，詹江村表示，當台灣半導體產業鏈移轉差不多的時候，民進黨政府的高官卸任後，就可以舉家遷往美國享福，但台灣人則開始過著被中國大陸領導的生活。