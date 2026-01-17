新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

▲新北市副市長陳純敬代表市府頒發實作證明及培力結業證書。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市城鄉發展局今（17日）於貢寮國小舉行「2025年度新北市社區規劃師成果發表會」，今年共培育42位社造人才，輔導15組社區、社群及大專院校團隊，透過案例分享與現地觀摩，展現公私協力推動環境改造與地方共好的成果。

發表會以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，副市長陳純敬到場觀摩並頒發實作證明與結業證書。現場呈現多元案例，包括石碇永安里將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，並結合食蛇龜保育推動生態教育；八里埤頭里則整理雜生公有地為休憩廊道，並利用工廠水泥廢棄物打造生態池，成為淨零示範小基地。

▲陳純敬致詞感謝今年度各地社區夥伴的熱情參與。

在友善生活面向，土城祖田里改造閒置老屋，營造可食地景與蝴蝶棲地，打造可供單車族休憩、長者療癒的「森活花園」；文化記憶與場域再生方面，瑞芳龍安公園修整欄杆與木棧平台提升安全，並融合神社石碑與回收漁燈成為裝置藝術，串聯老街動線與文化氛圍。

今年亮點之一的貢寮國小首次參與計畫，校長楊小梅帶領師生以水牛飼育與田野課程為基礎，修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池，打造水牛共學環境；雙溪上林國小則延續去年改造，在土地公廟周邊增設竹藤燈籠與造型座椅，並整理生態池，提供師生與居民休憩互動空間。

陳純敬表示，新北市社區規劃師計畫自108年起已改善122處社區閒置空間，透過培力課程與實作技巧提升社造能力，凝聚社區意識並推進地方永續創生，他也歡迎更多市民加入社規師行列，共同感受社區營造的魅力。

▲副市長陳純敬和城鄉局長黃國峰，與貢寮國小師生及實作成果合影。

▲陳純敬和黃國峰與社區團隊合影留念。

▲2025年度實作社區及培力學員大合影。