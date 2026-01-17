好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

▲好市多（Costco）上架HOKA男運動鞋，網友褒貶不一。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多最近販售法國專業跑鞋HOKA，售價4699元，比原價省近800元，對此網友褒貶不一。

好市多新品上架 HOKA鞋款現身賣場

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員分享最新消息，指出好市多近期販售HOKA CLIFTON 9 GTX男運動鞋，每雙售價4699元。商品主打GORE-TEX防水鞋面，結合工程針織網布，兼顧透氣與防潑水，鞋底則採用耐磨橡膠設計。

進一步比價可發現，HOKA台灣總代理星裕國際旗下官網ISPO＋，該鞋款原定價為5480元，即便目前特價降到4932元，仍比好市多貴出兩百多元，讓不少消費者直呼「賣場更划算」。

▲網友覺得還是日本的售價比較便宜。

價格引熱議 網友評價兩極

消息曝光後，網友留言呈現不同看法，有人認為折扣普通，「看到實鞋但覺得不算便宜」，也有人直言這可能是舊款出清。部分熟門熟路的消費者則分享經驗，認為到日本購買價格更甜，「在日本直接八折更划算」。

不過，穿過HOKA的旅遊族群仍力挺。有人分享關西行每天破兩萬步，腳依舊輕鬆；也有人在大阪行程中途受不了腳痛，立刻購入一雙解救雙腳。網友褒貶不一。

▼網友認為好市多的售價「很盤」。