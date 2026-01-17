　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

▲▼好市多（Costco）上架HOKA男運動鞋，網友褒貶不一。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多（Costco）上架HOKA男運動鞋，網友褒貶不一。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美式賣場好市多最近販售法國專業跑鞋HOKA，售價4699元，比原價省近800元，對此網友褒貶不一。

好市多新品上架　HOKA鞋款現身賣場
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員分享最新消息，指出好市多近期販售HOKA CLIFTON 9 GTX男運動鞋，每雙售價4699元。商品主打GORE-TEX防水鞋面，結合工程針織網布，兼顧透氣與防潑水，鞋底則採用耐磨橡膠設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步比價可發現，HOKA台灣總代理星裕國際旗下官網ISPO＋，該鞋款原定價為5480元，即便目前特價降到4932元，仍比好市多貴出兩百多元，讓不少消費者直呼「賣場更划算」。

▲▼好市多（Costco）上架HOKA男運動鞋，網友褒貶不一。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友覺得還是日本的售價比較便宜。

價格引熱議　網友評價兩極
消息曝光後，網友留言呈現不同看法，有人認為折扣普通，「看到實鞋但覺得不算便宜」，也有人直言這可能是舊款出清。部分熟門熟路的消費者則分享經驗，認為到日本購買價格更甜，「在日本直接八折更划算」。

不過，穿過HOKA的旅遊族群仍力挺。有人分享關西行每天破兩萬步，腳依舊輕鬆；也有人在大阪行程中途受不了腳痛，立刻購入一雙解救雙腳。網友褒貶不一。

▼網友認為好市多的售價「很盤」。

▲▼好市多（Costco）上架HOKA男運動鞋，網友褒貶不一。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

「下週寒流週」　專家曝最冷時間

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

醫大生嘲諷兒科、影射唐氏症！陽交大回應

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

美式賣場好市多（Costco）熟食區近日悄悄上架新品「芝麻糊小湯圓」，售價69元，期間限定販售。網友在社群PO出實品影片，也引發討論，不少人紛紛留言「太驚喜！」、「想試試看！」

好市多塞爆！「新竹人曝1招」秒停到車位

好市多塞爆！「新竹人曝1招」秒停到車位

好市多1亂象惹眾怒！她無奈「從副駕爬進去」

好市多1亂象惹眾怒！她無奈「從副駕爬進去」

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

好市多年費要漲！1隱藏服務「2次就回本」

好市多年費要漲！1隱藏服務「2次就回本」

關鍵字：

好市多

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面