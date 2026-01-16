陳玉珍稱對岸「不會打金門、只打台北賴清德」！美智庫反應曝

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委陳玉珍再度捲入爭議。科技專家、反紫光成員許美華爆料，數月前有美國智庫人士拜訪陳玉珍，了解她對兩岸局勢的看法時，陳玉珍直言自己並不擔心中共動武，並稱對岸因為討厭台獨、討厭總統賴清德，「只會打台北、打賴清德，不會打金門」。相關說法曝光後，在政界與輿論圈引發高度討論。

許美華指出，陳玉珍在與美國智庫交流過程中，幾乎未掩飾自身立場，對可能的軍事衝突輕描淡寫，甚至呈現出「戰事與自己無關」的態度，讓在場的美方人士相當錯愕。對方私下直言，難以理解這樣的說法會出自一名台灣現任國會議員，並質疑其對台灣整體安全與民主體制是否抱持基本尊重。

親中立場再被點名 「投降主義」說法遭批評

許美華直言，外界本就清楚陳玉珍的政治立場，但這次談話仍令人感到難堪，形同暗示一旦衝突發生，台北將成為主要甚至唯一目標，而離島可以置身事外。她批評，這類論述不僅忽視國家整體安全，更可能向國際社會釋放錯誤訊號，「台灣國會有這樣的立委，本身就是一種風險」。

除了相關言論引發風波，陳玉珍日前推動《離島建設條例》修正草案，主張在金門、馬祖設立「離島自由貿易示範區」，同樣遭到質疑。許美華指出，該設計恐成為替中國「洗產地」的管道，一旦引發美方警惕，台灣恐面臨高關稅或經貿反制，進一步衝擊整體國家利益。

周玉蔻怒轟：已踩紅線 點名可涉叛國罪

對此，資深媒體人周玉蔻16日在臉書發文痛批，陳玉珍相關言行已經「踩到紅線」，甚至可能涉及叛國罪。她引述刑法指出，在與外國交戰或瀕臨交戰狀態下，若有利敵國、損害中華民國或其同盟的行為，最重可處無期徒刑。相關爭議是否持續延燒，仍有待後續發展。