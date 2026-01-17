鎖定台積電聚落！　外交部積極推動美國鳳凰城新設辦事處

▲外交部長林佳龍15日晚間出席星宇航空為直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅拍板，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。外交部長林佳龍16日透過臉書指出，外交部對應政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設在亞利桑那州鳳凰城辦事處，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。外交部今（17日）傍晚向《ETtoday新聞雲》表示，具體規畫將適時對外說明。

林佳龍15日晚間出席星宇航空為直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）搭乘首航班機返美。林佳龍表示，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，吸引許多工程師與家庭移居當地，預計商務往來、探親交流與觀光需求都將持續成長，直飛鳳凰城航線深具潛力。

林佳龍指出，台美關係持續深化，美國各州在台設立辦事處的數量不斷增加，僅在2025年，奧克拉荷馬州、田納西州與愛荷華州便相繼宣布來台設處；截至目前，更已有22個州政府及關島在台設立23個辦事處，讓台美的交流更加直接且密切。期待以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性。

而在台美關稅底定後，林佳龍16日透過臉書表示，台美合作在近年，陸續有具體連結與進展，像是台積電擴大投資美國，中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，都展現台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。長榮、華航與星宇相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航班機，除了帶來便利，也顯示產業往來、投資布局與民眾交流的需求正在增加。

林佳龍強調，外交部對應政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設在亞利桑那州鳳凰城辦事處與德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。

至於媒體報導所提，鳳凰城新設辦事處目前初步已獲美方應允，將朝今年內正式設處方向進行，外交部今（17日）傍晚向《ETtoday新聞雲》表示，鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。鑒於提供我國旅外國人及海外企業便利及服務，以及深化與美國各州協調合作為我國駐美辦事處重點業務之一，外交部持續評估更有效提供服務能量的可行選項，具體規畫將適時對外說明。

我國除在美國華府設有駐美代表處，另外在亞特蘭大、波士頓、芝加哥、丹佛、檀香山、休士頓、洛杉磯、邁阿密、紐約、舊金山、西雅圖及關島等12個城市設有辦事處（Taipei Economic and Cultural Office, TECO），負責對當地之經貿推廣、領務僑務、新聞文化、科技交流活動。