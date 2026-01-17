　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨日院會通過《眷村改建條例》修法三讀，放寬至1996年2月5日前完工的軍眷住宅皆可適用本法，申請由政府出資的改建計畫。對此，媒體人黃智賢今（17日）表示，法條浮濫到只以年代劃分，沒有明確排除，已經用公帑、一次性改建過，完全私有化的社區，那麼同樣是私有產權的房子，為什麼有些房子都更要自負成本，有些卻不用？她憂心，這樣的修法牽涉的更可能是上兆元的財務地雷。

黃智賢表示，《眷村改建條例》原本定義的老舊眷村，是指民國1980年12月31日前，興建完成的軍眷住宅才適用，但藍委羅智強修改為1996年2月5日前，興建完成的軍眷住宅，且有改建或遷移必要者，即可適用。

黃智賢指出，羅智強說，慈仁八村因為在1989年完工，不符合眷改條例規定的1980年，所以無法適用眷改條例，修法初衷，就是為了解決慈仁八村50戶人家的長期問提，而反對者批評，羅的修法可能會因此涵蓋全台灣78個社區，3萬多戶眷宅，不僅增加政府財政負擔，更是劫貧濟富。

黃智賢進一步說明，現在眷改條例修法，已經三讀通過，除非行政院不副署，或被判定違憲，否則，理論上符合定義的3萬多戶，都可以依法提出申請重建，當然，行政機關有審核與評估權，但法條文字打開的門，非常寬。

黃智賢直指，全台灣老舊房子無數，想要都更，一般就是跟建商合作「自費都更」，然而，羅智強的修法，卻打開了潘朵拉的盒子，私人產權的房子，變成要由政府出錢都更改建。

此外，黃智賢點出，昔日因為眷改條例，政府已經付出極其龐大的預算，把全台灣的老舊眷村改建，當時社會同意的前提，是因為渡海來台的國軍，為了國家與歷史的悲劇犧牲奉獻，讓政府蓋一棟房子給這些人，是一次性的補償，也同時一次性解決老舊眷村的問題。

現在修法之後，黃智賢痛批，似乎將變成永無止境的特權，法條浮濫到只以年代劃分，沒有明確排除，已經用公帑、一次性改建過，完全私有化的社區，那麼同樣是私有產權的房子，為什麼有些房子都更要自負成本，羅智強修法下的房子，卻不用？

黃智賢質疑，羅智強透露，修法是為了慈仁八村，但讓她不解的是，慈仁八村是1989年完工，如果只是為了慈仁八村，為什麼法條不寫1989年前完工適用？

接著黃智賢點出，即使只是為了慈仁八村的50戶，也沒有正當性，因為司法早已判決，國家不能為慈仁八村改建，法院認為慈仁八村不符眷改條例的老舊眷村定義，因而不適用該條例，所以，並沒有因此判決其享有改建權利。

黃智賢說，慈仁八村是職務宿舍，也就是離開這個職務時，就要搬離，像行政院長卸任，就要搬離官邸，慈仁八村住戶則是在離開職務以後，繼續免費居住，最後乾脆要求政府免費送一戶有產權的房子。

最後，黃智賢強調，當行政跟司法體系都已經確認，慈仁八村不能享受老舊眷村改建條例，羅智強直接以修改法律，推翻司法判決，這樣可以嗎？這樣的眷改條例修法，有違反公平正義的疑慮，牽涉的更可能是上兆元的財務地雷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台積電加大在美投資恐變「美積電」　經濟部晚間緊急聲明

為何查到林宸佑？　海陸中士「五星旗投共片」成追查起點

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲中央：「球員兼裁判」應改採全民調

快訊／國防部證實：中天主播林宸佑涉國安法　查獲現役軍人

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

鎖定台積電聚落！　外交部積極推動美國鳳凰城新設辦事處

柯黃扛輔選重任！民眾黨2026缺母雞　變相保留與藍營合作空間

中天主播林宸佑涉《國安法》遭羈押禁見　與綠委口角衝突一次看

永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／台積電加大在美投資恐變「美積電」　經濟部晚間緊急聲明

為何查到林宸佑？　海陸中士「五星旗投共片」成追查起點

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲中央：「球員兼裁判」應改採全民調

快訊／國防部證實：中天主播林宸佑涉國安法　查獲現役軍人

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

鎖定台積電聚落！　外交部積極推動美國鳳凰城新設辦事處

柯黃扛輔選重任！民眾黨2026缺母雞　變相保留與藍營合作空間

中天主播林宸佑涉《國安法》遭羈押禁見　與綠委口角衝突一次看

永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上

政治熱門新聞

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

快訊／國防部證實：林宸佑涉國安法

台積電變美積電　經濟部緊急聲明

台美關稅全壘打！　2張照片黃國昌被酸

兩岸很快就要統一？　藍議員：沒有半導體台灣形同廢島

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

陳玉珍：對岸不會打金門、只打台北賴清德

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見　與綠委衝突一次看

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

台灣2500億美元信用保證「美方用字」有詭　專家戳破盲點

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

幕後／鄭麗文親中言論基層焦慮　真要見習近平地方要角3建議

北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

更多熱門

相關新聞

馬時代判違法！藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義

馬時代判違法！藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義

立法院會今（16日）處理藍委羅智強提出的《國軍老舊眷村改建條例》修正草案，將現行國軍老舊眷村的認定標準，由原本限定於69年12月31日前興建完成的軍眷住宅，放寬為本條例公布施行前、亦即85年2月5日前興建，且有改建必要的軍眷住宅。相關修法今進入表決階段，最終在藍白人數優勢下，同意59票對不同意49票，該案三讀修正。

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

羅智強駁造謠、綠反控圖利個案　眷改條例朝野無共識送院會表決

羅智強駁造謠、綠反控圖利個案　眷改條例朝野無共識送院會表決

批賴清德百萬社宅計畫跳票　國民黨團：劉世芳下台負責

批賴清德百萬社宅計畫跳票　國民黨團：劉世芳下台負責

關鍵字：

眷改條例眷村改建黃智賢羅智強職務宿舍

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面