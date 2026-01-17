永久特權？《眷改條例》修法三讀　黃智賢憂：牽涉上兆元財務地雷

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨日院會通過《眷村改建條例》修法三讀，放寬至1996年2月5日前完工的軍眷住宅皆可適用本法，申請由政府出資的改建計畫。對此，媒體人黃智賢今（17日）表示，法條浮濫到只以年代劃分，沒有明確排除，已經用公帑、一次性改建過，完全私有化的社區，那麼同樣是私有產權的房子，為什麼有些房子都更要自負成本，有些卻不用？她憂心，這樣的修法牽涉的更可能是上兆元的財務地雷。

黃智賢表示，《眷村改建條例》原本定義的老舊眷村，是指民國1980年12月31日前，興建完成的軍眷住宅才適用，但藍委羅智強修改為1996年2月5日前，興建完成的軍眷住宅，且有改建或遷移必要者，即可適用。

黃智賢指出，羅智強說，慈仁八村因為在1989年完工，不符合眷改條例規定的1980年，所以無法適用眷改條例，修法初衷，就是為了解決慈仁八村50戶人家的長期問提，而反對者批評，羅的修法可能會因此涵蓋全台灣78個社區，3萬多戶眷宅，不僅增加政府財政負擔，更是劫貧濟富。

黃智賢進一步說明，現在眷改條例修法，已經三讀通過，除非行政院不副署，或被判定違憲，否則，理論上符合定義的3萬多戶，都可以依法提出申請重建，當然，行政機關有審核與評估權，但法條文字打開的門，非常寬。

黃智賢直指，全台灣老舊房子無數，想要都更，一般就是跟建商合作「自費都更」，然而，羅智強的修法，卻打開了潘朵拉的盒子，私人產權的房子，變成要由政府出錢都更改建。

此外，黃智賢點出，昔日因為眷改條例，政府已經付出極其龐大的預算，把全台灣的老舊眷村改建，當時社會同意的前提，是因為渡海來台的國軍，為了國家與歷史的悲劇犧牲奉獻，讓政府蓋一棟房子給這些人，是一次性的補償，也同時一次性解決老舊眷村的問題。

現在修法之後，黃智賢痛批，似乎將變成永無止境的特權，法條浮濫到只以年代劃分，沒有明確排除，已經用公帑、一次性改建過，完全私有化的社區，那麼同樣是私有產權的房子，為什麼有些房子都更要自負成本，羅智強修法下的房子，卻不用？

黃智賢質疑，羅智強透露，修法是為了慈仁八村，但讓她不解的是，慈仁八村是1989年完工，如果只是為了慈仁八村，為什麼法條不寫1989年前完工適用？

接著黃智賢點出，即使只是為了慈仁八村的50戶，也沒有正當性，因為司法早已判決，國家不能為慈仁八村改建，法院認為慈仁八村不符眷改條例的老舊眷村定義，因而不適用該條例，所以，並沒有因此判決其享有改建權利。

黃智賢說，慈仁八村是職務宿舍，也就是離開這個職務時，就要搬離，像行政院長卸任，就要搬離官邸，慈仁八村住戶則是在離開職務以後，繼續免費居住，最後乾脆要求政府免費送一戶有產權的房子。

最後，黃智賢強調，當行政跟司法體系都已經確認，慈仁八村不能享受老舊眷村改建條例，羅智強直接以修改法律，推翻司法判決，這樣可以嗎？這樣的眷改條例修法，有違反公平正義的疑慮，牽涉的更可能是上兆元的財務地雷。