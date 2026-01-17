　
政治

幕後／鄭麗文親中言論基層焦慮　真要見習近平地方要角3建議

▲▼國民黨主席鄭麗文出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接連針對兩岸、統獨議題發言，不僅喊出「我們都是中國人」，更在一次專訪中提到，期盼今年上半年能與中國國家領導人習近平會面；由於今年年底就是九合一地方選舉，相關談話觸動藍營內部對選情的敏感神經。對此，有藍營人士私下提3方案，第一，若不赴中國大陸，是對今年選舉最好的選擇；第二，若確有需要，時間與順序相當關鍵，建議先訪美、再赴中以平衡外界觀感；第三，若還是不行，希望至少安排在上半年完成，避免衝擊下半年地方選舉節奏。

台北市長蔣萬安日前接受媒體專訪，被問到兩岸與統獨立場時表示，「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」並強調，這樣的認同，相信是絕大多數台灣民眾的共識，也是目前社會的最大公約數。但鄭麗文卻回應表示，自己是台灣人並不牴觸、也不妨礙，「我們也都是中國人」，認為兩者並不衝突。

此外，鄭麗文近期也不斷喊話，希望努力爭取與習近平會面。不過，對於鄭麗文言論，讓部分藍營基層與地方選將感到憂心。基層認為，相關「親中」、「偏統」的論述，容易在選戰中被對手操作，讓綠營「撿到槍」，對年底選情形成不利因素，甚至增加被「抹紅」的風險。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前在專訪中也提到，鄭麗文上任後，首要目標應聚焦在今年的地方選舉；在對外交流上，美國仍是我國最重要的友邦，訪美的優先順序，理應高於訪中。

據地方人士透露，鄭麗文近期的相關發言，確實已讓今年有意參選的地方人士感到壓力，不少支持者也私下提出疑慮，甚至直接詢問，「鄭麗文真的有非見習近平不可的必要嗎？」顯示相關議題已從中央層次，延伸到地方選舉的實際感受。

不過，也有藍營輔選要角指出，國民黨無法完全避免與中國大陸接觸，關鍵仍在於如何將論述說清楚、說完整，避免被簡化解讀。該人士表示，鄭麗文今年度訪中的可能性不低，中斷近10年的國共論壇也正準備重啟，預計由國民黨副主席蕭旭岑於月底率領黨內智庫與專業人士赴中交流，據了解，屆時國民黨也將舉行記者會，說明國共論壇再次啟動的意義。

不過藍營地方要角強調，相關交流仍須審慎拿捏節奏與層次，特別是今年是選舉年，任何對中的互動，都容易被綠營放大檢視。因此他提出3個方向建議，第一，若以今年要面對選舉的地方參選人角度來看，鄭麗文今年能不赴中當然最好；第二，若確有需要，建議先去美國，再去大陸，至少可以平衡一些外界對於鄭麗文「親中」的疑慮；第三，若以上都無法達成，那希望鄭麗文上半年快安排赴中，以免影響下半年選情。

然而國民黨高層也指出，過去10年國共論壇停辦，國共高層交流也未見熱絡，但國民黨還不是連輸了三場總統大選，可見問題不在國共的交流，而是要讓台灣人民了解為何兩岸需要和平交流，為何國民黨有能力避免戰爭。

01/15 全台詐欺最新數據

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

