　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘自曝看中女大將最猛「3大能力」！　曾嗆劉宥彤：是這頭銜委屈妳了？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼劉宥彤、郭台銘。（合成圖／翻攝劉宥彤粉專、記者湯興漢攝）

▲郭台銘深夜推廣劉宥彤粉專。（合成圖／翻攝劉宥彤粉專、記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020大選後，仍有著許多粉絲。郭台銘2日晚間再度力挺大將劉宥彤，不但大力推廣對方的粉專，還說出劉對自己的幫助，以及知難而上的勇氣，還透露了劉宥彤下一步的任務。

郭台銘在臉書粉專上說明，當初他找劉宥彤來接任永齡慈善基金會的業務時，曾被對方以「不好吧，我怕」的理由拒絕，當時他則回應，「妳天不怕地不怕，妳怕誰啊；怎樣？是這個頭銜委屈妳了？」

郭台銘認為，劉宥彤的臉就是「不怕的樣子」，不曉得是「不知道怕」，還是因為不知道，所以不怕，但劉宥彤的確把基金會打理得很好，「『永齡，鴻海希望小學』成立了10多年，但這些年逐步將全國管理系統化，資訊化提高教學效率，將經費與照顧小孩的本益比提昇。」

郭台銘指出，劉宥彤接手後，鴻海希望小學一直無法完成的教材終於開發完成，全面進行美化改版，編撰方式、觀念都超前108課綱，還建立了孩童學習大數據，協助教學優化，甚至在台灣舉辦了全球兒童創意的年會活動，「讓世界看見台灣！」

▼郭台銘誇獎劉宥彤「天不怕地不怕」。（圖／翻攝劉宥彤粉專）

▲▼劉宥彤。（圖／翻攝劉宥彤粉專）

此外，永齡農場也在劉宥彤上任後轉虧為盈，開始自給自足，建立智慧農業架構系統、捐款追蹤績效SOP、開辦「鴻海獎學鯨」，提供困境學子資源與幫助。郭台銘說，「基金會每年的預算在她的手上，我想發揮了最大的效益，這樣的執行力，我肯定。」

郭台銘強調，劉宥彤「甚麼都能學、都能做」的個性，非常適合成為創業家，「她不一定是最聰明，但最肯當個傻瓜去執行」，且劉有著不怕得罪人的勇氣，不過目前還是游擊隊隊長，想要建立正規軍，還需要磨練。

郭台銘指出，因為他參與總統初選，導致劉宥彤不得不紅，期間有許多副作用，但劉宥彤知難而上，開了臉書粉專，加上敢說、能說的特質，應該會比科市長推薦的蔡顧問更有看頭，「再加上她比蔡顧問有『綜藝感』，應該還會挺歡樂的，大家可以點進去看一看，順便按個讚。」

最後，郭台銘透露，劉宥彤的下一個任務，是幫土城三峽的李縉穎輔選，但目前還不曉得要用什麼戰術，「我想知道她會出什麼招。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

執行長 劉宥彤...

郭台銘發佈於 2019年11月2日 星期六

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
獨／遙控飛機爆頭！2歲兒哭「我要媽媽」　目擊女還原死亡現場
高雄驚見「日薪12000」工作　他傻眼：組團南漂啦
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呂秀蓮與賴清德同命運？　曝「各地連署站遭恐嚇」

郭台銘自曝看中女大將最猛「3大能力」！　曾嗆劉宥彤：是這頭銜委屈妳了？

影／雲林福興宮太平媽上萬人恭送出城　李佳芬及顏清標都到場

避開吳敦義？　連勝文快閃立委競總成立大會「提前1小時離場」

「小英日常」3天破20萬流量！芒果樹、白白胖胖成題材…蔡英文：很期待

暗酸吳敦義「厚臉皮」　卓榮泰：真的敢自列不分區？

經濟成長亞洲四小龍第一！蔡英文：民主自由可以當飯吃

把蔣萬安當手機桌布睡前起床都看　何景榮：我要打敗他

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

YAMAHA CUP／彰化管嶼百年校慶　球隊復出還組女足聯隊

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

偷酸韓「成功的代價就是胖一點」 蔡英文籲：年輕人一定要去投票

呂秀蓮與賴清德同命運？　曝「各地連署站遭恐嚇」

郭台銘自曝看中女大將最猛「3大能力」！　曾嗆劉宥彤：是這頭銜委屈妳了？

影／雲林福興宮太平媽上萬人恭送出城　李佳芬及顏清標都到場

避開吳敦義？　連勝文快閃立委競總成立大會「提前1小時離場」

「小英日常」3天破20萬流量！芒果樹、白白胖胖成題材…蔡英文：很期待

暗酸吳敦義「厚臉皮」　卓榮泰：真的敢自列不分區？

經濟成長亞洲四小龍第一！蔡英文：民主自由可以當飯吃

把蔣萬安當手機桌布睡前起床都看　何景榮：我要打敗他

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

YAMAHA CUP／彰化管嶼百年校慶　球隊復出還組女足聯隊

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

YAMAHA CUP／喜歡足球才是重點　新竹實驗中學快樂踢球

熱帶低壓誕生！恐成秋颱哈隆　彭啟明：11月「走樓梯降溫」跌剩10幾度

泫雅公開放閃：我帶了男友來！　被逼問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

外籍男機場狂奔「爬華航起落架」！監視器畫面曝　他在草地潛伏1小時

消防隊員拿叉子吃午餐！手抖原因曝光惹哭網友：有你們才有平安的我們

雷／《大叔的愛 in the sky》首播開親！千葉雄大「捧臉咬吻」田中圭…震退長髮辣妹

中信盃黑豹旗／放棄彰女！女隊長陳品薰先發圓夢：念和美太棒了！

「慧龍專案」研發無人潛艦偵搜解放軍　長期目標研發攻擊型無人潛艦

WTA年終賽／謝淑薇55分鐘快打進決賽　決戰衛冕冠軍組合

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

政治熱門新聞

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

呂秀蓮曝「各地連署站遭恐嚇」

快訊／呂秀蓮連署未達標宣布退選

太平媽送出城　李佳芬顏清標到場

宋楚瑜四度參戰　找謝金河當副手未果

「小英日常」3天破20萬流量！芒果樹、白白胖胖成題材

避開吳敦義？連勝文提前1小時離場

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

暗酸吳敦義　卓榮泰：真敢列不分區？

更多熱門

相關新聞

暗酸吳敦義　卓榮泰：真敢列不分區？

暗酸吳敦義　卓榮泰：真敢列不分區？

對於國民黨不分區立委安全名單可能納入黨主席吳敦義，民進黨主席卓榮泰2日批評，很少看到一個黨主席當到讓人感到生氣，可以將自己列在不分區安全名單，更捏著臉皮暗酸吳「（臉皮）要多厚才能說出這種話？」

經濟成長亞洲四小龍第一！蔡英文：民主自由可以當飯吃

經濟成長亞洲四小龍第一！蔡英文：民主自由可以當飯吃

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

韓市府官員為立委競選政台　綠營：不中立

韓市府官員為立委競選政台　綠營：不中立

關鍵字：

郭台銘劉宥彤永齡基金會2020大選2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

已讀不回排第8！網友不爽「傳Line地雷」Top10

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

即／金防部士官休假　高雄墜9樓亡

日薪12000　他傻眼：高雄發大財

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

Ashly驗孕2條線又消失！一看馬桶「出現深紅色豆腐渣」

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面