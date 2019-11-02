郭台銘自曝看中女大將最猛「3大能力」！　曾嗆劉宥彤：是這頭銜委屈妳了？

▲郭台銘深夜推廣劉宥彤粉專。（合成圖／翻攝劉宥彤粉專、記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020大選後，仍有著許多粉絲。郭台銘2日晚間再度力挺大將劉宥彤，不但大力推廣對方的粉專，還說出劉對自己的幫助，以及知難而上的勇氣，還透露了劉宥彤下一步的任務。

郭台銘在臉書粉專上說明，當初他找劉宥彤來接任永齡慈善基金會的業務時，曾被對方以「不好吧，我怕」的理由拒絕，當時他則回應，「妳天不怕地不怕，妳怕誰啊；怎樣？是這個頭銜委屈妳了？」

郭台銘認為，劉宥彤的臉就是「不怕的樣子」，不曉得是「不知道怕」，還是因為不知道，所以不怕，但劉宥彤的確把基金會打理得很好，「『永齡，鴻海希望小學』成立了10多年，但這些年逐步將全國管理系統化，資訊化提高教學效率，將經費與照顧小孩的本益比提昇。」

郭台銘指出，劉宥彤接手後，鴻海希望小學一直無法完成的教材終於開發完成，全面進行美化改版，編撰方式、觀念都超前108課綱，還建立了孩童學習大數據，協助教學優化，甚至在台灣舉辦了全球兒童創意的年會活動，「讓世界看見台灣！」

▼郭台銘誇獎劉宥彤「天不怕地不怕」。（圖／翻攝劉宥彤粉專）



此外，永齡農場也在劉宥彤上任後轉虧為盈，開始自給自足，建立智慧農業架構系統、捐款追蹤績效SOP、開辦「鴻海獎學鯨」，提供困境學子資源與幫助。郭台銘說，「基金會每年的預算在她的手上，我想發揮了最大的效益，這樣的執行力，我肯定。」

郭台銘強調，劉宥彤「甚麼都能學、都能做」的個性，非常適合成為創業家，「她不一定是最聰明，但最肯當個傻瓜去執行」，且劉有著不怕得罪人的勇氣，不過目前還是游擊隊隊長，想要建立正規軍，還需要磨練。

郭台銘指出，因為他參與總統初選，導致劉宥彤不得不紅，期間有許多副作用，但劉宥彤知難而上，開了臉書粉專，加上敢說、能說的特質，應該會比科市長推薦的蔡顧問更有看頭，「再加上她比蔡顧問有『綜藝感』，應該還會挺歡樂的，大家可以點進去看一看，順便按個讚。」

最後，郭台銘透露，劉宥彤的下一個任務，是幫土城三峽的李縉穎輔選，但目前還不曉得要用什麼戰術，「我想知道她會出什麼招。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

執行長 劉宥彤... 由郭台銘發佈於 2019年11月2日 星期六

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

