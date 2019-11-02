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暗酸吳敦義「厚臉皮」　卓榮泰：真的敢自列不分區？

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▲▼吳敦義出席北部地區退休將領團結自強聯誼會。（圖／記者葉南州攝）

▲吳敦義。（資料照／記者葉南州攝）

記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨不分區立委安全名單可能納入黨主席吳敦義，民進黨主席卓榮泰2日批評，很少看到一個黨主席當到讓人感到生氣，可以將自己列在不分區安全名單，更捏著臉皮暗酸吳「（臉皮）要多厚才能說出這種話？」

國民黨不分區名單13日出爐，但前6名安全名單提前曝光，包括吳敦義、副主席曾永權、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、台南黨部謝龍介。不過，吳敦義被排在安全名單內引發黨內反彈，他日前受訪時則表示，有人建議他因做過三屆立委，也做過行政工作，應該考慮，「我沒有拒絕，但也沒有贊同。」

對此，卓榮泰2日於南投輔選立委參選人陳癸佑時表示，他很少看到一個黨主席當到讓人感到生氣，可以將自己列在不分區安全名單，他只能羨慕但學習不來，「還是可以教教我？」並捏著臉皮暗酸吳「（臉皮）要多厚才能說出這種話？」

接著，卓榮泰向南投選民喊話，「在主席的故鄉，你們接不接受國民黨主席把自己列在不分區？」不過，不接受吳也聽不到，他要就是要，敢就是敢，會就是會，但請回答「真的要嗎？真的會嗎？真的敢嗎？我們都等著看！」

被問及捏臉皮是否意味著批評吳敦義厚臉皮，卓榮泰隨後受訪時回應，「我沒有講到，但他這個地方（指臉皮）是跟人家不太一樣」要把自己放在不分區這種話，希望請吳敦義來教，他如果可以教我的話，再考慮看看自己敢不敢講這樣的話。

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