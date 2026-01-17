實習生機房遭性侵！監視器全拍下卻無人救　法官判全聯要賠300萬

▲女學生到大賣場實習，卻被色狼安保拉到機房性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名17歲女學生懷抱夢想在大潤發大賣場實習，竟慘遭色狼安管盯上，拉進機房性侵蹂躪，儘管惡狼張偉傑已被判刑13年半定讞，但張男雙手一攤「賴帳」拒絕賠償，女學生家屬也向賣場求償，高雄地院審理後發現，案發當時5萬坪賣場竟僅剩8名安管，1人甚至要盯90個螢幕，導致少女被強拉進機房的驚悚瞬間，竟無人發現，因此認定去年收購大潤發的全聯有重大疏失，須賠償300萬元。

判決指出，這起性侵案發生在該家大賣場的高雄店，案發當時，安管人員張偉傑利用對賣場地形的熟悉，盯上年僅17歲的實習女學生，竟色膽包天在光天化日之下，強行將她拖往偏僻機房性侵。事後少女身心受創，向張男與賣場求償。

庭審時，法院傳喚賣場前安全主管洪男出庭作證，他也證實賣場安管編制應為12人，但公司長期補不滿人，案發時僅剩8人，卻要負責5萬坪空間，以及地下一樓到三樓的龐大停車場。

雖然監視器拍下張男拉扯少女的惡行，但當時負責監看的安管1人要看90台螢幕，面對整片的電視牆根本顧此失彼，導致女被拉進「禁地」卻無法即刻救援。

面對求償，賣場主張張男犯案時是「請假狀態」，屬於私人犯罪，公司無法預見，甚至辯稱女學生是在「午休時間」遇害，公司沒義務保護員工的休息時間。

但法官細查後，發現賣場未控管機房鑰匙，讓張男能輕易取得作案工具，5萬坪賣場僅配置8人，導致監控系統形同虛設，且張男雖然名義上請假，但其身為員工卻能自由進出機房，公司顯然未盡監督責任。

法官認定，賣場的安全防護網「破了大洞」，才讓惡狼有機可乘，判決賣場須負起連帶賠償責任，賠償女學生和家屬共300萬元，全案可上訴。