政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅全壘打！　2張照片黃國昌被酸：你的天花板是鄭麗君樓地板

▲▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

記者葉國吏／綜合報導　

台美關稅協商拍板，台灣爭取到對等關稅調降至15%，且不再疊加MFN，行政院長卓榮泰直呼「擊出漂亮全壘打」。綠營高度肯定成果，同時再度拿日前訪美的民眾黨主席黃國昌對比嘲諷，甚至酸「黃國昌的天花板是鄭麗君的樓地板」，這句形容詞造成網友討論。

綠營慶功狂讚　節目來賓開酸黃國昌
隨著利多消息曝光，綠營支持者話鋒一轉，將焦點放到黃國昌先前的訪美行程。媒體人張禹宣在政論節目中脫口一句：「黃國昌的天花板是鄭麗君的樓地板」，成為當晚最具話題性的評語。

這句話會被拿來反覆討論，源頭其實是兩張合照。黃國昌日前赴美拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部，當時由AIT執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）陪同，並在大樓屋頂合影，藍鶯就站在他身旁。

▲▼民眾黨訪美團合照。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨訪美團合照。（圖／民眾黨提供）

兩張合照被對比　藍鶯站位成焦點
另一張照片則來自關稅結果公布後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X分享的合影。畫面中，台灣談判代表、行政院副院長鄭麗君站在核心位置，右側依序是盧特尼克與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），藍鶯則站在最外側。

同樣的人、不同場合，站位差異立刻被網友放大解讀。有人笑稱這是「私人互動」與「官方談判」的落差，也有人形容是「鐵皮屋的天花板對上豪宅的地板」，對比意味相當濃厚。

網友毒舌連發　禮儀與高度全被拿來比
網路留言持續加碼，有人直言「他的上限只是她的起點」，也有人提醒「看的是政治層級，不是樓層高度」。甚至還有網友批評拍照時的站姿與手勢，認為正式場合把手插口袋或抱胸相當失禮。

更犀利的酸語則形容畫面像「一群人去陳情，請代表出來收件」。這波從關稅成果延燒出的合照之戰，不只比談判成績，也把政治象徵與個人風格全攤在檯面上。

01/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

卓榮泰、鄭麗君選北市威脅連任？　蔣萬安：先專注市政

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

