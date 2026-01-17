　
蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

▲▼蘇花公路台9丁線太魯閣國家公園界碑。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

▲太魯閣國家公園界碑景點。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

記者李姿慧／台北報導

有「蘇花最美路段」美譽的舊蘇花公路台9丁線和仁至大清水路段將廢線，行政院日前公告解編，公路局表示，該路段自2024年發生0403大地震後發生大量落石，已封閉迄今，廢線後將不再修復。公路邦協會則感嘆沿線3景點包括太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道、屏風岩未來將看不到了。

舊蘇花公路台9丁和仁~大清水路段要廢止了，公路邦協會常務理事邱正智表示，2026年1月12日，行政院的一紙公告宣告蘇花公路台9丁線和仁~大清水臨海路段走入歷史。該路段是蘇花公路原路，全長約4公里，緊貼著卡那岡斷崖及太平洋，既危險又美麗，自1932年「蘇花臨海道」通車以來已走過將近一世紀的歷史，承載著南來北往的車流以及台灣幾代人的共同記憶。

▲▼蘇花公路台9丁線和仁臨海短隧道及卡那岡斷崖。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

▲蘇花公路台9丁線和仁臨海短隧道及卡那岡斷崖。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

邱正智說，自2024年0403花蓮大地震以來，該路段山體鬆動，一遇雨便挾帶土石從山頂滾落，落差最高達1000公尺。公路局一開始仍積極搶通，後來隨著颱風季如凱米颱風造成更大的災害，經過計算至少需耗費10幾億元且無法確保未來能維持暢通，最終公路局決定放棄修復，將公路台9丁64K＋262～69K＋119解除編號還給大自然。

邱正智指出，該路段3個景點以後確定看不到了，包括太魯閣國家公園界碑拍照打卡熱門點，從這裡可以眺望和仁海灣，是一大經典景點；另還有和仁臨海短隧道，沒有襯砌的手工開鑿隧道，全長約30公尺，小巧而古樸。1932年完工通車，是蘇花路廊唯一一座自日據時代仍使用的隧道，至今功成身退。

▲▼蘇花公路台9丁線和仁臨海短隧道 。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

▲▼上圖為和仁臨海短隧道、下圖為屏風岩 。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

▲▼蘇花公路台9丁線屏風岩。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

第三個消失的景點則是屏風岩，邱正智說，屏風岩豎立於仁清隧道旁懸崖邊，看似風吹就倒但屹立不搖，是卡那岡斷崖路段的知名自然景觀。

公路局東區養護分局南澳工務段長劉錦龍表示，2024年0403大地震後，台9丁線和仁至大清水路段高邊坡落石大量滑落，且範圍不小，主要災害點有3處，去年4月一場強降雨後，和仁車站附近公路也發生大量土石流，還有1處路段路基流失，該路段自0403大地震後就已封閉迄今，正式廢線解編後，將不再修復並維持封閉。

劉錦龍指出，取代該路段的蘇花改仁水隧道除汽車可通行外，已開放機車、貨車、自行車與行人通行，因此台9丁線和仁至大清水路段廢線並不影響人車通行。

01/15 全台詐欺最新數據

大禹嶺至太魯閣管制多！行車攻略一次看

中橫大禹嶺至太魯閣12月路段交管　行車攻略一次看

太魯閣部落音樂會登場　看表演、聽解說、逛市集

沒出過國！他不解「台灣風景有輸國外？」　一票人揭痛點

協會認養太魯閣高山步道　3年更新繩索逾3千公尺

