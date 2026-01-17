柯黃扛輔選重任！民眾黨2026缺母雞　變相保留與藍營合作空間

▲民眾黨前主席柯文哲陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票並受訪。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著時序邁入2026年，年底的九合一選舉也步步逼近。民眾黨主席黃國昌雖喊出六都與新竹市一定要成立議會黨團的目標，但並非全部縣市都有首長參選人可擔任母雞角色，黨內輔選工作變落到前主席柯文哲、黃國昌的身上。黨內人士觀察，在沒有母雞的狀況下，路可以走得更寬，甚至還能邀請藍營大咖站台，同樣也會有媒體效應；畢竟在藍白合框架下，與白營維持良好關係不是壞事。

在選舉操作上，有高知名度、高聲量的母雞能鞏固票源，讓支持者更有投票動能。但另一方面，母雞的出現也容易形成「排他性」，等同讓選票屬性定於一尊，選票呈現壁壘分明狀況，也較難爭取到游移票源的青睞。

這也是目前民眾黨小雞要考量的點。以民眾黨支持者的特性，本身就很知道要投給誰，加上一區只提一席，選票集中的狀況下，理應不會有意外。但選戰局勢瞬息萬變、變數多，有母雞加持能進一步聚焦小雞本身，相信不會有人拒絕。

目前民眾黨選戰策略，會以創黨主席柯文哲為主要的另類母雞，單純分享自身媒體影響力與曝光度，上從縣市長、下到議員，全都是站台力挺的對象；另外還有黨主席黃國昌，儘管主力放在新北、也重點拉抬新北小雞，但若有邀請，仍有站台幫忙的規劃。

黨內人士說，柯文哲只要出來，就算不選，也是一個話題；加上過去一年官司纏身的悲情經歷，更能催動民眾黨支持者出來投票，是凝聚白營選票的關鍵力量。此外，柯的排他性低，在藍白合的框架之下，甚至也能讓藍營小雞沾光。

而考量到許多縣市沒有母雞，小雞需要自立自強，黨內人士坦言，這對於知名度較低的參選人來說確實挑戰不少。而本身就具有知名度、或是要拼連任的候選人，母雞影響層面較低，「有很強的母雞當然加分，但若沒有適合的母雞硬推出來，也未必是好事」。

此外，黨內人士也提到，就部分縣市沒有縣市長參選人當母雞的狀況下，路可以走得更寬，柯文哲、黃國昌的現身站台都不會直接影響首長選舉，甚至還能邀請藍營的大咖站台，未必都是負面影響。畢竟在藍白合框架下，與白營維持良好關係不是壞事。