登「谷關七雄」成天人永隔！夫步道倒地猝死　妻伴屍等直升機吊掛

▲一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市和平區「谷關七雄」之一的波津加山，17日發生登山意外。一名47歲陳姓男子與妻子同行登山，行經步道約3至3.2公里處時，男子突然倒地失去呼吸心跳，妻子驚慌報案求救。台中市消防局派員入山救援，但因路途遙遠，搜救人員接觸時確認男子已明顯死亡，後續申請空勤直升機將遺體吊掛下山，交由警方與家屬處理。

登山途中突倒地 妻子急報119

據了解，陳姓男子當天與妻子相約攀登和平區波津加山步道，途中行經約3至3.2公里處時，陳男不明原因突然倒地，隨即陷入昏迷、失去呼吸心跳。妻子見狀嚇壞，立即撥打119通報求救，消防局線上同步指導進行CPR，並派遣搜救人員趕往現場。

▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）



路程遙遠 搜救人員接觸已死亡

台中市消防局表示，因登山步道路程較長，搜救人員於下午1時40分至1時42分左右接觸陳男時，發現其已出現屍僵，確認明顯死亡，現場未再送醫。相關人員隨即回報，並著手後續遺體搬運作業。

申請空勤支援 直升機吊掛下山

消防局隨後向空中勤務總隊申請直升機協助，於下午4時23分完成吊掛作業，將陳男遺體運送至東勢河濱公園，後續交由警方接手處理，並通知家屬。至於確切死因，仍待相關單位進一步釐清。