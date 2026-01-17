　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登「谷關七雄」成天人永隔！夫步道倒地猝死　妻伴屍等直升機吊掛

▲▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）

▲一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市和平區「谷關七雄」之一的波津加山，17日發生登山意外。一名47歲陳姓男子與妻子同行登山，行經步道約3至3.2公里處時，男子突然倒地失去呼吸心跳，妻子驚慌報案求救。台中市消防局派員入山救援，但因路途遙遠，搜救人員接觸時確認男子已明顯死亡，後續申請空勤直升機將遺體吊掛下山，交由警方與家屬處理。

登山途中突倒地　妻子急報119

據了解，陳姓男子當天與妻子相約攀登和平區波津加山步道，途中行經約3至3.2公里處時，陳男不明原因突然倒地，隨即陷入昏迷、失去呼吸心跳。妻子見狀嚇壞，立即撥打119通報求救，消防局線上同步指導進行CPR，並派遣搜救人員趕往現場。

▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）

▲▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 （圖／記者李陳信得翻攝）

路程遙遠　搜救人員接觸已死亡

台中市消防局表示，因登山步道路程較長，搜救人員於下午1時40分至1時42分左右接觸陳男時，發現其已出現屍僵，確認明顯死亡，現場未再送醫。相關人員隨即回報，並著手後續遺體搬運作業。

申請空勤支援　直升機吊掛下山

消防局隨後向空中勤務總隊申請直升機協助，於下午4時23分完成吊掛作業，將陳男遺體運送至東勢河濱公園，後續交由警方接手處理，並通知家屬。至於確切死因，仍待相關單位進一步釐清。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉漢砸毀土地公廟虎爺！還噴5字經嗆「死警察」　被警當場壓制

快訊／高雄高屏溪傳釣客「落水溺斃」！友人嚇壞報案

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

登「谷關七雄」成天人永隔！夫步道倒地猝死　妻伴屍等直升機吊掛

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密　上繳給大陸

快訊／高雄永安區工廠火警　廢木材突起火恐怖黑煙狂竄

男網友「拍存摺就借5萬」可憐女險被騙　桃園警急阻詐

快訊／不只林宸佑違反《國安法》！　涉案6人全被收押禁見

殺死天珠商人判無期　主謀多被收押96天！討國賠48萬法官不准

快訊／男攀登波津加山突無呼吸心跳　空勤直升機緊急吊掛送醫

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

醉漢砸毀土地公廟虎爺！還噴5字經嗆「死警察」　被警當場壓制

快訊／高雄高屏溪傳釣客「落水溺斃」！友人嚇壞報案

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

登「谷關七雄」成天人永隔！夫步道倒地猝死　妻伴屍等直升機吊掛

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密　上繳給大陸

快訊／高雄永安區工廠火警　廢木材突起火恐怖黑煙狂竄

男網友「拍存摺就借5萬」可憐女險被騙　桃園警急阻詐

快訊／不只林宸佑違反《國安法》！　涉案6人全被收押禁見

殺死天珠商人判無期　主謀多被收押96天！討國賠48萬法官不准

快訊／男攀登波津加山突無呼吸心跳　空勤直升機緊急吊掛送醫

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

社會熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

即／不只林宸佑！　涉案6人全被收押禁見

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

賣假學歷判88年！前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

人妻翻手機見裸女片！竟是老公偷拍嫂嫂洗澡

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

摩鐵歡唱喝酒！淫男抱女友「侵犯女友人2次」

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／男倒臥體育館平台　被嘔吐物悶死

更多熱門

相關新聞

重案嫌判無期喊要國賠　確實被多押96天

重案嫌判無期喊要國賠　確實被多押96天

2019年殺害天珠商人的主嫌黃焌柚被判處無期徒刑確定，但他認為自己被收押時，多押了96天，向台中高分院請求國賠48萬。地院認為，黃焌柚依速審法確實多受羈押，但已經算入假釋折抵期，不應重複請求損害賠償，判他敗訴。

即／男登波津加山猝倒　空勤直升機吊掛送醫

即／男登波津加山猝倒　空勤直升機吊掛送醫

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

台中婦遇假郵局詐騙還要求視訊報案　

台中婦遇假郵局詐騙還要求視訊報案　

柴犬散步遭咬不治　黑狗逃家釀禍

柴犬散步遭咬不治　黑狗逃家釀禍

關鍵字：

波津加山登山意外搜救消防局台中

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面