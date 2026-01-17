　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅15%　林佳龍曝「產經界5大老」助建立台灣模式

▲▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅談判結果正式公布，外交部長林佳龍16日晚間透過社群平台表示，台美迎來經貿關係歷史性的發展，不僅為產業界降低不確定性、也提供清晰投資路徑，展現台灣在全球變局中的實力與韌性。林佳龍並提及呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等多位產經界前輩給予政府建言，提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍指出，台灣的競爭力源自堅實的產業實力與人民長期累積的敬業精神。此次台美關稅談判順利定案，對產業界而言，不僅降低不確定性，也提供清晰的投資路徑；同時，這項進展也展現出台灣在全球變局中的實力與韌性，讓台美合作的基礎更穩固。

林佳龍說明，本次談判成果涵蓋幾個重點，包括對等關稅調降至15%且不疊加，與日本、韓國及歐盟待遇齊平，台灣將更具競爭力；在半導體及相關衍生品等232關稅上，台灣取得最優惠待遇；美國並支持推動「台灣模式」，協助台商赴美形成產業群聚，同時加強美國對台灣五大信賴產業的投資；台美進一步深化AI夥伴關係、擴大供應鏈投資合作，並見證投資合作備忘錄的簽署。

林佳龍表示，整體方向也呼應總統賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進。林佳龍特別感謝行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮率領談判團隊奔走與協調，並感謝外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表處俞大㵢大使及全體同仁，在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。

林佳龍也特別感謝呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，進而提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍強調，外交與經貿工作需要透過跨部會整合，以及政府與民間協力，才能將談判成果轉化為長期的制度與互信基礎。近年來，台美合作已陸續有了具體連結與進展，包括台積電擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，皆顯示台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

此外，林佳龍指出，長榮、華航及星宇航空相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航航線，不僅提升往來便利性，也反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。

林佳龍回顧，去（2025）年5月曾偕同電電公會訪問德州，出席「台灣—德州人工智慧（AI）創新峰會」，當時國經協會在理事長呂桔誠率領下籌組「2025台美經濟合作及投資商機訪問團」，並在外交部積極促成下，前往華府參與美國商務部「2025 SelectUSA 投資高峰會」，並與美台商業協會（USTBC）簽署合作備忘錄，進一步建構台美經貿合作平台。

林佳龍最後表示，台灣期待持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」的模式，促進雙方產業鏈融合與雙向投資，強化台美經濟實力與國家安全，共創繁榮。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

卓榮泰、鄭麗君選北市威脅連任？　蔣萬安：先專注市政

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

戴錫欽曝與李四川差距縮小　蘇巧慧：把長跑當成短跑、每天全力衝刺

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

卓榮泰、鄭麗君選北市威脅連任？　蔣萬安：先專注市政

鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

【把你關起來！】阿金趁爸清潔籠子　秒過去用嘴關上門

政治熱門新聞

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

台美關稅全壘打！　2張照片黃國昌被酸

陳玉珍：對岸不會打金門、只打台北賴清德

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

台灣2500億美元信用保證「美方用字」有詭　專家戳破盲點

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

台美關稅15%　林佳龍曝「產經界5大老」助建立台灣模式

陳玉珍自認福建人　梁文傑：無所謂

北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台關稅談判太遜？林濁水：先加強常識

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

小英金句！學測考生留言求救　蔡英文：一次考試不會決定你的人生

更多熱門

相關新聞

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。中國外交部嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。外交部則反擊，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

台關稅談判太遜？林濁水：先加強常識

台關稅談判太遜？林濁水：先加強常識

台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

關鍵字：

關稅台灣模式林佳龍外交部

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面