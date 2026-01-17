　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

毛巾聞起來不臭＝安全？　醫示警「細菌恐暴增500%」：用2到3次就該換洗

▲陳豐偉提醒，如果頻繁使用同一條毛巾，最好使用2、3次就要換洗。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

不少民眾習慣一條毛巾用好幾天，甚至數週才清洗，認為毛巾看起來乾淨、聞起來不臭就很安全，但精神科醫師陳豐偉示警，毛巾可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染，且長期放置在潮濕環境下容易滋生病菌，建議使用2到3次就應該換洗，否則會增加皮膚感染風險。

陳豐偉日前在臉書發文表示，毛巾、浴巾用個2至3次就應該換洗，否則容易滋生病菌，即使很多人知道這件事情，但還是會在心裡找各種理由拖延、遲遲不換洗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳豐偉指出，2025年Time雜誌曾訪問知名皮膚科醫師，說明「毛巾會蒐集許多髒東西」，帶走死皮細胞與身上的微生物，也可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染，而毛巾在潮濕環境下放著，微生物就有機會繁殖，下一次再用同一條毛巾時，當皮膚有破口，或是正好有痘痘、抓痕、刮痕，就可能讓病原進入皮膚組織。

陳豐偉提到，外媒常提出「3-Day Towel Rule」的毛巾使用原則，但如果是頻繁使用同一條毛巾的人，更謹慎點是選擇使用2、3次就要換洗。英國2023年的調查顯示，有33%的人說自己3個月洗1次毛巾，還有11%會拖更久，覺得自己身體乾淨，以為毛巾「看起來」很乾淨；73%的人使用毛巾超過建議的3天，而研究顯示，毛巾在潮濕狀態下超過24小時，細菌數量會增加500%。更重要的是，許多持續性的皮膚問題，在改善毛巾衛生後常見明顯好轉。

陳豐偉分析，不少民眾知道該洗仍選擇拖延，答案其實與心理學有關：

1、看不見就當不存在

細菌看不到、後果不一定立刻發生，大腦就會用最省力的判斷：「以前也這樣，沒怎樣啊」，接著再補一句「我皮膚很好」，風險就被自動打折，洗毛巾的優先順序也跟著下降。

2、我很乾淨，但我今天很累

當「我注重生活品質」撞上「我不想洗衣」，心裡會不舒服；為了舒服一點，我們會合理化：掛通風就沒事、貴毛巾比較抗菌、只擦身體不擦臉。

3、再一天也沒差

拖延會把異常變成新常態，同一條毛巾用到第4天，你更容易想：「都這樣了，多1天也不差」，再加上「現在洗很浪費時間」，你就更難停損。

4、聞起來不臭＝安全？

人們太習慣用嗅覺、視覺當裁判，只要不臭、不黑就判定「乾淨」，但「沒有味道」不等於「沒有微生物」，這種感覺型判斷，會讓界線一次次往後退。

5、明天的我比較自律

洗毛巾的成本是立刻的（分類、晾、摺），好處卻是延後的（更清爽、皮膚更穩），因此大腦自然偏好「先省事」，於是把希望寄託在明天。

6、大家都這樣吧

如果身邊的人多半1週才洗1次，你很容易把它視為「正常」；而在同住情境裡，還可能出現「反正有人會洗」的責任稀釋。更微妙的是省略偏誤，不洗是一種「不作為」，心理上比較不會被自己怪罪，於是就一直不動。

陳豐偉建議，想克服這些問題，最簡單的方法是準備足夠的毛巾、浴巾放在浴室的櫃子裡，然後在浴室放小洗衣籃，毛巾、浴巾使用到第3次就直接丟進洗衣籃，從櫃子拿新的出來；如果選擇固定星期幾，可以讓1週1天或2天訂為「毛巾日」，再把洗衣籃裡的毛巾、浴巾丟進洗衣機洗。

延伸閱讀
黑戶寶寶長大了！　她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學
快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！　已精準定位戰機位置
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」
攀岩之神挑戰台北101　大腦「神祕構造」曝光…醫生也看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

【再不帶肉肉】女職員3天沒進公司！遭8個月大阿金撲倒在地XD

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

快訊／「學測數A」參考解答公布

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

男疲累上腹悶「拖半年確診胰臟癌」　腫瘤增大3成急動刀

男疲累上腹悶「拖半年確診胰臟癌」　腫瘤增大3成急動刀

一名年約60歲男性最近比較容易覺得累，上腹偶爾悶悶的，體重也輕微下降，因家人有糖尿病史，請他快就醫，結果在胰臟內發現0.6公分腫瘤，半年後追蹤增大到0.8公分，切片後證實為胰臟癌，趕緊接受手術。醫師說，胰臟癌長到2倍大，早期可能需要200天，後期卻不到60天，更凸顯早期篩檢的重要性。

跨年濕冷喝酒陷「失溫、猝死」危機　出現6症狀速就醫

跨年濕冷喝酒陷「失溫、猝死」危機　出現6症狀速就醫

曹西平猝逝　醫點名「8種人」天氣轉冷要注意

曹西平猝逝　醫點名「8種人」天氣轉冷要注意

王宇婕聖誕前夕突送急診開刀「以為胃痛忍忍就好」

王宇婕聖誕前夕突送急診開刀「以為胃痛忍忍就好」

「8大警訊」提醒你代謝變慢

「8大警訊」提醒你代謝變慢

關鍵字：

毛巾清洗皮膚感染細菌危機衛生習慣健康提醒

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面