毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

不少民眾習慣一條毛巾用好幾天，甚至數週才清洗，認為毛巾看起來乾淨、聞起來不臭就很安全，但精神科醫師陳豐偉示警，毛巾可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染，且長期放置在潮濕環境下容易滋生病菌，建議使用2到3次就應該換洗，否則會增加皮膚感染風險。

陳豐偉日前在臉書發文表示，毛巾、浴巾用個2至3次就應該換洗，否則容易滋生病菌，即使很多人知道這件事情，但還是會在心裡找各種理由拖延、遲遲不換洗。

陳豐偉指出，2025年Time雜誌曾訪問知名皮膚科醫師，說明「毛巾會蒐集許多髒東西」，帶走死皮細胞與身上的微生物，也可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染，而毛巾在潮濕環境下放著，微生物就有機會繁殖，下一次再用同一條毛巾時，當皮膚有破口，或是正好有痘痘、抓痕、刮痕，就可能讓病原進入皮膚組織。

陳豐偉提到，外媒常提出「3-Day Towel Rule」的毛巾使用原則，但如果是頻繁使用同一條毛巾的人，更謹慎點是選擇使用2、3次就要換洗。英國2023年的調查顯示，有33%的人說自己3個月洗1次毛巾，還有11%會拖更久，覺得自己身體乾淨，以為毛巾「看起來」很乾淨；73%的人使用毛巾超過建議的3天，而研究顯示，毛巾在潮濕狀態下超過24小時，細菌數量會增加500%。更重要的是，許多持續性的皮膚問題，在改善毛巾衛生後常見明顯好轉。

陳豐偉分析，不少民眾知道該洗仍選擇拖延，答案其實與心理學有關：

1、看不見就當不存在

細菌看不到、後果不一定立刻發生，大腦就會用最省力的判斷：「以前也這樣，沒怎樣啊」，接著再補一句「我皮膚很好」，風險就被自動打折，洗毛巾的優先順序也跟著下降。

2、我很乾淨，但我今天很累

當「我注重生活品質」撞上「我不想洗衣」，心裡會不舒服；為了舒服一點，我們會合理化：掛通風就沒事、貴毛巾比較抗菌、只擦身體不擦臉。

3、再一天也沒差

拖延會把異常變成新常態，同一條毛巾用到第4天，你更容易想：「都這樣了，多1天也不差」，再加上「現在洗很浪費時間」，你就更難停損。

4、聞起來不臭＝安全？

人們太習慣用嗅覺、視覺當裁判，只要不臭、不黑就判定「乾淨」，但「沒有味道」不等於「沒有微生物」，這種感覺型判斷，會讓界線一次次往後退。

5、明天的我比較自律

洗毛巾的成本是立刻的（分類、晾、摺），好處卻是延後的（更清爽、皮膚更穩），因此大腦自然偏好「先省事」，於是把希望寄託在明天。

6、大家都這樣吧

如果身邊的人多半1週才洗1次，你很容易把它視為「正常」；而在同住情境裡，還可能出現「反正有人會洗」的責任稀釋。更微妙的是省略偏誤，不洗是一種「不作為」，心理上比較不會被自己怪罪，於是就一直不動。

陳豐偉建議，想克服這些問題，最簡單的方法是準備足夠的毛巾、浴巾放在浴室的櫃子裡，然後在浴室放小洗衣籃，毛巾、浴巾使用到第3次就直接丟進洗衣籃，從櫃子拿新的出來；如果選擇固定星期幾，可以讓1週1天或2天訂為「毛巾日」，再把洗衣籃裡的毛巾、浴巾丟進洗衣機洗。

