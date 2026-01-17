捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

▲榮華慈善會舉辦捐血抽黃金公益活動。（圖／翻攝自彰化縣榮華慈善會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣榮華慈善會將於明（18）日上午9時20分起，在彰化市家樂福前廣場舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動。這場號稱「史上最狂」的捐血活動，不僅祭出最高1000元禮券，更準備了價值$6,000元的黃金飾品 (有金元寶、金幣、平安龜 ) 共八份及4份好禮(手機、除濕機、吸塵器、耳機)，希望吸引更多人挽袖捐血。

為鼓勵民眾捐血，榮華慈善會推出豐富的捐血禮遇。凡是捐血250cc者，即可獲得500元紅包禮券；捐血500cc者，禮券直接「雙倍送」至1000元。不僅如此，捐血500cc的熱心民眾，還能獲得一張「黃金摸彩券」，有機會成為黃金得主。

活動當天將分四個時段抽獎：上午11點、下午1點、3點及4點30分。每個時段將抽出2位幸運兒，可獲得黃金獎品；同時再加碼抽出一位精美禮品得主，獎品包括Apple Airpods 4、SAMSUNG Galaxy A17手機、伊萊克斯WQ61無線吸塵器及夏普6公升高效除濕機等高單價商品，總計將送出8份黃金及4項高級家電。

榮華慈善會表示，捐血資格為年滿17歲，請攜帶具照片的有效證件（如身分證、駕照等）前往。活動現場將有專業護理人員提供服務，所有抽獎過程也會在該會Facebook粉絲專頁全程直播，確保公開透明。

主辦單位特別提醒，由於每個時段都會抽獎，因此「愈早捐血，抽獎次數愈多，中獎機會也愈高！」此外，凡是首次捐血的民眾，還可額外獲得KINYO多功能陶瓷美食鍋，鼓勵更多年輕人加入捐血行列。