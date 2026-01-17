　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編「FB回覆」全場更傻眼：災難

▲▼肯德基原味蛋撻 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基掀起蛋撻之亂 。（圖／記者蕭筠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

肯德基因「蛋撻之亂」炎上，事件本身已讓許多人傻眼，結果肯德基小編在社群平台的回覆更令人無言，「貼文下面已經一派人在火大了，然後小編還出來一個一個玩笑式的回覆，感覺算是提油救火？」紛紛截圖開罵，「根本公關災難」、「好笑嗎？短期內真的不會吃」、「2026拒吃肯德基。」

肯德基近日宣布，熱賣28年的「經典原味蛋撻」將走入歷史，引發大批網友崩潰搶買。結果真相是推出更酥脆口感新商品，引起大量網友在粉專上留言大罵。對此，行銷專家判讀這次事件，讓肯德基的信任成本受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

肯德基小編FB回覆　全場傻眼：提油救火

事件本身已讓許多人傻眼，就有網友發現，肯德基小編在社群平台回覆的留言更令人無言，像是有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」，肯德基小編則在下面回「還是改去7-11？」有人留言「你們所有員工真的很可憐」，肯德基則回「是在幫小編應援嗎？」讓留言網友很傻眼，直呼「並沒有。」

有人批「行銷部門毀了肯德基」、「嚴厲斥責」，肯德基則分別回，「別這麼說啦～鼻要欺負小編的同事」、「我真的認酥了（90度鞠躬）。」

眾人見狀紛紛嘆氣，「小編要這樣提油救火，真的可以閉嘴，有夠反感」、「完美呈現公關災難」、「我是KFC鐵粉，我很喜歡吃，但這是什麼白癡行銷」、「肯德基小編的感覺就是，我做到過年就離職也ok的感覺，公司喜歡炎上，無所謂啦這樣」、「別家公司的小編是員工，因為主管不會用脆；肯德基的小編看起來是主管，剛下載了脆就急著提油救火。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

【把你關起來！】阿金趁爸清潔籠子　秒過去用嘴關上門

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

「下週寒流週」　專家曝最冷時間

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

醫大生嘲諷兒科、影射唐氏症！陽交大回應

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

快訊／肯德基蛋撻改版每顆貴2元

快訊／肯德基蛋撻改版每顆貴2元

肯德基昨日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰，但真相是新推出改版商品「原味蛋撻－超極酥」，而且單顆售價從47元漲到49元，6入禮盒單盒貴10元，調漲到257元。

肯德基蛋撻停賣之亂　專家：信任成本將受損

肯德基蛋撻停賣之亂　專家：信任成本將受損

不是唸「蛋ㄊㄚˇ」！肯德基蛋撻正確發音曝光

不是唸「蛋ㄊㄚˇ」！肯德基蛋撻正確發音曝光

肯德基掀蛋撻之亂！「門市擠滿人」畫面曝

肯德基掀蛋撻之亂！「門市擠滿人」畫面曝

肯德基宣布1/20推「超極酥」蛋撻

肯德基宣布1/20推「超極酥」蛋撻

關鍵字：

肯德基蛋撻公關行銷

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面