蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編「FB回覆」全場更傻眼：災難

▲肯德基掀起蛋撻之亂 。（圖／記者蕭筠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

肯德基因「蛋撻之亂」炎上，事件本身已讓許多人傻眼，結果肯德基小編在社群平台的回覆更令人無言，「貼文下面已經一派人在火大了，然後小編還出來一個一個玩笑式的回覆，感覺算是提油救火？」紛紛截圖開罵，「根本公關災難」、「好笑嗎？短期內真的不會吃」、「2026拒吃肯德基。」

肯德基近日宣布，熱賣28年的「經典原味蛋撻」將走入歷史，引發大批網友崩潰搶買。結果真相是推出更酥脆口感新商品，引起大量網友在粉專上留言大罵。對此，行銷專家判讀這次事件，讓肯德基的信任成本受損。

肯德基小編FB回覆 全場傻眼：提油救火

事件本身已讓許多人傻眼，就有網友發現，肯德基小編在社群平台回覆的留言更令人無言，像是有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」，肯德基小編則在下面回「還是改去7-11？」有人留言「你們所有員工真的很可憐」，肯德基則回「是在幫小編應援嗎？」讓留言網友很傻眼，直呼「並沒有。」

有人批「行銷部門毀了肯德基」、「嚴厲斥責」，肯德基則分別回，「別這麼說啦～鼻要欺負小編的同事」、「我真的認酥了（90度鞠躬）。」

眾人見狀紛紛嘆氣，「小編要這樣提油救火，真的可以閉嘴，有夠反感」、「完美呈現公關災難」、「我是KFC鐵粉，我很喜歡吃，但這是什麼白癡行銷」、「肯德基小編的感覺就是，我做到過年就離職也ok的感覺，公司喜歡炎上，無所謂啦這樣」、「別家公司的小編是員工，因為主管不會用脆；肯德基的小編看起來是主管，剛下載了脆就急著提油救火。」