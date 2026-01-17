自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

反紫光奇遊團成員許美華日前表示，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，但談話中，陳稱「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」，甚至指自己是福建人而非台灣人。 對此，陳玉珍今（17日）表示，自己身分證的出生地在「福建省金門縣」，金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，中華民國跟台灣不是劃上等號的，台派人士不要一直挑起台灣跟金門之間的對立，「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

許美華指出，陳玉珍在與美國智庫交流過程中，幾乎未掩飾自身立場，對可能的軍事衝突輕描淡寫，甚至呈現出「戰事與自己無關」的態度，讓在場的美方人士相當錯愕。對方私下直言，難以理解這樣的說法會出自一名台灣現任國會議員，並質疑其對台灣整體安全與民主體制是否抱持基本尊重。

對於許美華的言論，陳玉珍表示，如果她是台派，可以想見台派對金門的無知，自己身分證的出生地在「福建省金門縣」，金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，中華民國跟台灣不是劃上等號的，即使在今天，金門多處仍叫「福建省金門調查處」以及「福建省金門地方法院」，所以台派人都不了解金門，就只能胡說八道，從小到大就被教導是「福建省金門人」，國名是中華民國，而台灣是本島。

陳玉珍再批，台灣人跟外國人聊天不願意給正確訊息，還反過來唸自己中華民國的立委，「如果你對整個中華民國的歷史沒有了解，回去讀一讀書」，「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

針對她強調自己是福建人，不是台灣人，陸委會副主委梁文傑表示，是福建人、台灣人都無所謂，只要是中華民國國民就好了。陳玉珍也說，台派人士不要一直挑起台灣跟金門之間的對立，身為中華民國金門縣的子民，這是中華民國法律所明定的，政府應該多花一點心思在經濟、民生、兩岸和平上面，不要一直在意識形態上浪費時間。