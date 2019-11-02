眾神護台灣！玉闕朝仁宮信眾　揹30公斤千里眼順風耳神像登上玉山

▲烏日玉闕朝仁宮背重達30公斤的千順神將，成功登玉山。（圖／玉闕朝仁宮提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市玉闕朝仁宮為護境佑萬民，廟方人員與信徒經數月自主訓練後，2日帶著武財神、媽祖神像及重達30公斤的千里眼、順風耳將軍神像，成功登上玉山。率隊的廟方董事柳榮俊表示，5年前就有構想，希望藉此祈求台灣國泰民安。

位於烏日的玉闕朝仁宮，有鑑於其他宮廟及志工都曾背著媽祖登上玉山，今年決定除了將玄壇元帥武財神、媽祖神像登玉山外，連單尊有30公斤的千里眼、順風耳神將神像也一起背上山。

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▲▼登山隊凌晨燒香祈福後出發。（圖／玉闕朝仁宮提供）

1日凌晨5點左右，廟方董事柳榮俊帶領「莊儀團」12位從未爬過山的成員與信徒，帶著神像出發，上午8點半抵達塔塔加進入玉山登山口，爬了7、8個小時，晚上在排雲莊過夜。團員今天凌晨4點集合，裝備再一次檢查，4點半焚香團拜稟報儀式，祈求一路平安，天氣風和日麗，隨即出發登玉山行程，終於順利攻玉山頂。預計晚間7點半抵達聯勤部隊前，回駕朝仁宮。

▲▼隊員背著重達30公斤的神像，奮力往上爬。（圖／玉闕朝仁宮提供）

柳榮俊表示，5年前就有此構想，去年10月北港朝天宫千里眼、順風耳分靈至玉闕朝仁宮，便決定完成帶神像上玉山的目標，向媽祖、武財神及千里眼、順風耳將軍擲筊，都獲得聖筊，因此決定玉山行。登山團員12名由該宮年輕信徒所組成，也是首次登玉山，經過數月自主訓練，也該展現成果的時候，護送武財神、媽祖、千順將軍登上玉山庇佑台灣風調雨順、國泰民安。

▲▼登山隊順利攻玉山頂，祈求台灣國泰民安。（圖／玉闕朝仁宮提供）

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，今年6月信徒再提登玉山，讓他們十分感動，有這麼誠心年輕的信徒要求，此事向主神武財神、媽祖擲笅請示，是否登玉山護境佑萬民賜福行程，在眾目睽睽下，獲三聖笅同意。朝仁宮恭請鎮殿武財神二爺、媽祖是開基之一而重達近30公斤、高約3米的千里眼及順風耳神將一同前往，難度非常高，應是神明保佑下，才能順利平安攻頂。

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