嬤孫放學遭砂石車輾斃雙亡　告別式展出漫畫作品…一圓少女夢

▲嬤孫遭砂石車輾斃，家屬在告別式會場展出少女漫畫作品圓漫畫家夢。（圖／家屬提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市東區一對嬤孫日前騎車遭砂石車輾過，王姓外婆與張姓女國中生當場死亡，2日舉辦告別式，場面哀戚。家屬為圓張姓少女成為漫畫家心願，在會場展出她的漫畫作品，希望透過大家欣賞，感受到她對漫畫的天分與熱情，也讓她在天上開心。

居仁國中張姓女學生10月16日傍晚坐王姓外婆騎的機車返家途中，遭一輛砂石車輾斃雙亡，2日上午在台中市立殯儀館舉行告別式。現場展出張姓少女生前親自繪製的漫畫作品，讓許多人看了雖認為畫得很好，但也因為英年早逝而為之鼻酸，場面哀戚。

▲祖孫騎車返家途中，遭砂石車輾斃，家屬悲痛。（圖／記者白珈陽翻攝）

家屬對此表示，張女的未來心願是成為漫畫家，她對漫畫充滿天份及熱情，從小至今的漫畫練習作品不計其數。在告別式現場展示她的作品，是想完成她成為漫畫家的心願，她在天上知道有人觀賞，一定很開心。

▲砂石車司機事發後向家屬跪下道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

張女外公則說，妻子和外孫女都因此離開人世，讓他感到非常不甘心。砂石車吳姓司機曾來向他們道歉幾次，但他們看到他就心痛，所以請司機別再來。他希望政府能立法做相關規定，不要讓砂石車再成為馬路殺手。

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