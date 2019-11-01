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偷車還撞毀10多車肇逃　中市警火速逮男…他裸上半身躺溪床

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▲▼廂型車撞爛路邊休旅車及10多輛機車後，竟棄逃逸。（圖／民眾提供）

▲紅色休旅車停路邊卻遭廂型車撞爛。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市太平凌晨發生一起離奇車禍，一輛廂型車暗夜衝撞停路邊的紅色休旅車，倒車又波及10多輛機車，駕駛接著棄車逃逸。警方發現該車是贓車，7小時循線抓到開車的林姓男子，竟在頭汴溪溪床上裸身，帶回派出所一問三不知，經聯繫家屬才知他患有嚴重思覺失調症，剛出院竟偷車犯下大錯，令人傻眼。

太平警分局1日凌晨3點半獲報，太平區中平九街有一輛廂型車，衝撞停在路邊一輛紅色休旅車，接著又倒車撞倒10多輛機車後，駕車逃逸。只見紅色休旅車車頭被撞得炸裂幾乎全毀，而車尾緊貼電線桿，幾乎是把整根電線桿夾進車內。

▲▼轎車逆向停路邊遭撞。（圖／翻攝爆怨公社）

▲轎車逆向停路邊卻被撞爛。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼廂型車撞爛路邊休旅車及10多輛機車後，竟棄逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼10多輛機車遭廂型車倒車撞倒。（圖／民眾提供）

▲▼廂型車撞爛路邊休旅車及10多輛機車後，竟棄逃逸。（圖／民眾提供）

警方經調閱監視器，發現肇事車輛是白色廂型車，稍早在雲林遭竊，不久就找到該車，但駕駛卻已逃逸，員警動員找人，果然在上午11點半左右，警方在長龍路1段頭汴溪河床上，找到開車肇逃的41歲林姓男子。員警發現林男裸上半身，答非所問，舉止怪異，先將他帶回派出所。

▲▼廂型車撞爛路邊休旅車及10多輛機車後，竟棄逃逸。（圖／民眾提供）

▲廂型車肇事逃逸後，駕駛棄車逃逸。（圖／民眾提供）

警方經排除他酒駕及吸毒，也連繫上他雲林的家人，才發現林男原來患有嚴重思覺失調症，才出院不久。對於他竟然深夜偷車開到台中還撞了10多輛車，家屬不敢相信，已北上到派出所了解狀況。

太平分局表示，林男涉嫌竊盜、毀損罪，警詢後將依法送辦。

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