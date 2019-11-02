雲林西螺媽祖起駕　跨濁水溪北端賞百萬高煙火 

▲恭送西螺媽祖出西螺大橋高空煙火秀，煙火五彩繽紛，轟隆隆響徹雲霄。（圖／雲林縣攝影學會理事長吳鴻森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺褔興宮太平媽2日晚間起駕，展開16天15夜遶境雲、彰2縣15鄉鎮、350間宮廟大會香活動，起駕出巡亮點是恭送西螺媽祖出西螺大橋的高空煙火秀，煙火五彩繽紛，轟隆隆響徹雲霄，每年吸引數萬民眾及攝影迷到場觀賞，現場宛如不夜城；攝影專家提醒攝影迷大橋北端較不受季風影響，比較適合拍照。

西螺福興宮太平媽祖晚上8點起駕出發遶境大會香，預計9點抵達西螺大橋南端，將施放長達9分鐘、1萬5千多發各式煙火，屆時西螺大橋的上空聲光效果十足，點亮黑暗夜空，雲林縣西螺鎮、彰化縣溪州鄉民眾，抬頭都看得到璀璨的煙火。

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▲高空煙火秀點亮黑暗夜空，雲林縣西螺鎮、彰化縣溪州鄉民眾，抬頭都看得到璀璨的煙火。（圖／雲林縣攝影學會理事長吳鴻森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

西螺大橋高空演煙火秀，為台灣三大煙火秀之一，每年吸引全台許多愛好煙火民眾到雲林縣西螺觀賞拍照，尋找最佳攝影景點。雲林縣攝影學會理事長吳鴻森表示，現在是東北季風期，避免受到煙霧影響，建議攝影迷可以在大橋北端，也就是彰化縣河堤拍攝，可以把相機調至B快門模式，光圈設定在F8至F11左右，至於快門釋放時間則以煙火發射到燃燒殆盡為止，短則2至3秒，長則維持在30秒左右。

▲恭送西螺媽祖出西螺大橋高空煙火秀，煙火五彩繽紛，轟隆隆響徹雲霄。（圖／雲林縣攝影學會理事長吳鴻森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，恭送媽祖出城的百萬高空煙火秀，均是由媽祖信眾自由出資，委請煙火廠商設計施放，煙火施放長度約9分多鐘，今年2019螺陽迎太平遶境雲、彰大會香活動，晚間8點起轎，預計9點媽祖鑾轎抵達西螺大橋施放高空煙火秀，3、4日進入彰化縣 埤頭、竹塘、北斗、溪州、田中等鄉鎮遶境會香祈福，宣揚媽祖慈悲的精神，17日回鑾西螺，將有來自台北松山慈祐宮、嘉義新港奉天宮、新營泰子宮、台南永華宮、南投松柏嶺受天宮、北港武德宮五路財神廟、四湖參天宮、淡水媽祖、北投媽祖、台中大庄媽等全台20間知名宮廟50個團隊，百餘文武陣頭共同在市區祈福繞境，歡迎全國鄉親一起迎媽祖、看熱鬧。

▲高空煙火秀點亮黑暗夜空，雲林縣西螺鎮、彰化縣溪州鄉民眾，抬頭都看得到璀璨的煙火。（圖／雲林縣攝影學會理事長吳鴻森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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