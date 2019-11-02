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開車直行遭撞對方還要他賠錢　他不爽開走得吃罰單吊扣駕照

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▲▼男子直行遭撞，自認沒錯竟開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子開休旅車直行遭左方小客車切入擦撞，自認沒錯開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子晚間開休旅車直行到路口時，遭謝男突然右切擦撞，雙方停下再路邊討論和解。黃男自認沒錯，對方竟開口要報警要他賠償，他憤而直接開走，卻被警察找上門。警方提醒，無人受傷的肇事逃逸仍觸犯《道路交通管理處罰條例》，除得吃最高3千元罰單外，還要被吊扣最高3個月駕照，民眾應當心。

第三警分局交通分隊10月1日晚間8時許獲報，進德路、精武路口附近有車禍，雖然沒有人受傷，但對方卻駕車逃逸，員警立刻趕到現場處理。

46歲謝姓男子向警方表示，他當時開車從進德路往力行路方向行駛，到精武路口時因為前方車輛要左轉，他將車往右切繼續直行，卻與後方直行車輛發生碰撞。雙方原在路口停下，對方也下車跟他談修車和解事宜，但他告知對方要報案時，對方卻立刻上車走人將車開走，讓他十分傻眼。

▲▼男子直行遭撞，自認沒錯竟開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小客車男子見對方將車開走，立刻報警。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方得知後，立刻調閱謝男車上的行車紀錄器，確認他說法無誤後，再調閱監視器循線找到開車的63歲黃姓男子，並請他到案說明。

黃男到案稱，他當時直行遭對方右切擦撞，事故主因本來就在對方，結果竟開口要他賠償，他覺得不合理，才會開車離開沒有報案。

▲▼男子直行遭撞，自認沒錯竟開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方調閱監視器，發現小客車突然右切擦撞休旅車，有錯在先。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子直行遭撞，自認沒錯竟開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼兩車都有擦撞痕跡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子直行遭撞，自認沒錯竟開走成肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

三分局交通分隊長蔡興邦表示，謝姓男子開車不當變換車道有錯在先，警方已依規定舉發。但黃姓男子自認沒錯卻擅自離開，已觸犯《道路交通管理處罰條例》第62條，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」黃男除吃肇逃罰單外，也得吊扣駕照，罰得反而比對方更重。

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