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媽祖「張如君」轉跑道成功變身選美教主　全球城市形象選美佳麗進演藝圈

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▲全球城市形象大使比賽幕後推手是過往曾經是演過媽祖的張如君 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲張如君率選美佳麗前往蓮花聖地洪雅。(中華全球城市選拔協會提供)

記者吳奕靖／高雄報導

在山東濟南舉行的旭美2019第14屆全球城市形象大使世界盃總決賽進入倒數計時，而這場比賽也是全球關注的焦點，除了選美比賽結合城市形象概念，透過「文旅城市」來行銷，全球城市形象大使比賽的幕後推手，是來自高雄的「選美教母」張如君，也是過去曾經飾演過媽祖角色的知名藝人。

張如君不但成功把全球城市形象大使比賽推向國際舞台，也把選美佳麗推向另一個不同的領域，像是過去的選美佳麗高子涵不但是專業主持，也接拍了電影和電視。李昱欣今年只有18歲，被封為「小劉亦菲」，更参與今年世界盃的翻譯工作，能文能武，美貌與才華兼具！

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▲全球城市形象大使比賽幕後推手是過往曾經是演過媽祖的張如君 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲李昱欣化身蓮花仙子。(中華全球城市選拔協會提供)

▲全球城市形象大使比賽幕後推手是過往曾經是演過媽祖的張如君 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲高子涵的新書即將發行，主演的電影也即將上映。(中華全球城市選拔協會提供)

全球城市形象大使選拔大賽2020將邁入第15屆，選拔賽歷年培養出的佳麗們各有一片天，包括2015年四川成都冠軍，兩岸總決赛季軍的高子涵，目前是專業主持人，也拍了電影和電視劇，在兩岸打開了知名度。

今年上海赛區亞軍的李昱欣，18歲，從台灣到上海復旦大學就讀經濟系2年級，被媒體形容是「小劉亦菲」，由於她英文流利，今年特地被選美協會聘為外語翻譯！兩位城市佳麗各有一片天，也代表選美賽事的開花結果！

▲全球城市形象大使比賽幕後推手是過往曾經是演過媽祖的張如君 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲高子涵(左三)和李昱欣(左四)如今各頂一片天。(中華全球城市選拔協會提供)

至於代表台灣参賽的柯純心，31號開始在奧體彩排，面對50位強勁的對手，柯純心說，「我覺得壓力沒有很大 反而覺得很開心 能夠和世界各國的冠軍一起走秀比賽 我也能夠從她們身上學習到很多東西 所以這真的是一個很難得的經驗！」

▲全球城市形象大使比賽幕後推手是過往曾經是演過媽祖的張如君 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲柯純心不覺得有壓力，反而開心有許多收穫！(中華全球城市選拔協會提供)

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關鍵字：

全球城市形象大使張如君媽祖高雄

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