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媽祖流落彰化民俗村30年　清晨終於回到娘家奠安宮

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▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

媽祖流落彰化民俗村30年了，今天終於可以回家了！北斗奠安宮，2日清晨5時迎回在台灣民俗村的天上聖母回鑾，天上聖母從花壇台灣民俗村起駕，彰化縣長王惠美、北斗奠安宮主委陳在等人扶轎恭迎回鑾，場面盛大又感人，王惠美希望經由北斗鎮媽祖文化，一起共同見證天上聖母回鑾宗教盛事。

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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北斗鎮奠安宮是當地重要的信仰中心，建廟至今200多年的歷史，庇佑大家，由於奠安宮舊殿的老舊失修，幾經多次協調，當時管理委員會決議將舊奠安宮捐贈至台灣民俗村奉祀，30年後，北斗地方人士積極向台灣民俗村爭取奠安宮舊殿回到北斗，最後達成共識，以北斗牛墟舊址的奠安宮停車場，作為祖廟的遷回地。

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為迎接奠安宮天上聖母(聖三媽)回鑾，陳在主委也說起媽祖顯靈玄奇的故事，台灣民俗村在1993年將奠安宮鎮殿媽祖金尊請到民俗村入火安座，媽祖多年來在民俗村救濟，日前託夢給民俗村管理人，想要回到奠安宮，奠安宮人員前往擲筊，竟然連續應允三次聖筊，便決定在11月2日(農曆10月6日)將媽祖迎回奠安宮供奉，同時舉行遶境活動。

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美非常感動的說，看到清晨五點多就有這麼多鄉親共同迎接媽祖從台灣民俗村回鑾到北斗奠安宮，也希望能將原址的祖廟遷徙原汁原味呈現在北斗奠安宮，期望透過活動，加強信徒對媽祖的敬仰，也能透過後續廟宇的建設提升北斗的觀光產業，感謝主委和委員會的用心，她相信媽祖會感受到信眾的虔誠，保佑信眾家庭美滿、事業昌隆、平安順利。

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）
北斗奠安宮、彰化南瑤宮及鹿港天后宮號稱彰化縣三大媽祖廟，北斗奠安宮的前身是為東螺街天后宮，創建於清康熙年間，在嘉慶11年，由於水災侵襲、械鬥等因素導致東螺街房屋毀損，民眾便遷往北斗興建廟宇，並以「奠定厥居、安集乎民」的意思取名為北斗奠安宮，北斗奠安宮在歷任主委的努力之下，不斷地把媽祖的威名發揚光大，變成南彰化非常重要的宗教聖地。

▲媽祖流落彰化民俗村30年，清晨終於回到北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

恭迎天上聖母系列活動中的「跟著媽祖走-萬人媽祖遶境活動」最為壯觀熱鬧，民眾除了能祈求平安、陪伴媽祖遶境北斗，還能獲得媽祖加持的參加紀念禮；另外，結合媽祖及北斗奠安宮歷史文化，規劃眾多親子及祈福周邊活動，有「憶起童玩去」、「時空穿越牆」、「福氣袋回家 DIY」、「擲筊博好運」、「祈願繪馬」及「香火永流傳攝影比賽」等，晚上還有眾星雲集的「喜迎天上聖母回鑾北斗奠安宮」祈福晚會活動，讓參與民眾從白天到黑夜，虔心感受天上聖母的靈驗與庇佑。

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