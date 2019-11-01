揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

▲玉闕朝仁宮信眾清晨出發前往玉山。（圖／玉闕朝仁宮提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在眾人的期待下，台中市烏日玉闕朝仁宮董事柳榮俊等12人，1日揹著「鎮殿武財神二爺、重達近30公斤千順將軍、及高約3米的千里眼及順風耳神將上玉山，預計2日清晨攻頂，庇佑台灣風調雨順、國泰民安。

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▲信眾在廟前合影。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，5年前信徒們就萌生想要揹武財神、媽祖上玉山的念頭，當時不以為意，今年6月又重提一次，廟方幹部深受這些有誠心的年輕信徒感動，經向主神武財神、媽祖擲笅請示，獲得三聖笅同意，於是由董事柳榮俊進行籌備事宜。

▲信眾出發前祈求神明保佑一路平安。

林宏昭說，登山訊息公布後，12個名額一下子就額滿，廟方於是委請登山社籌劃及申請登山抽籤事宜，但是經過4個多月都未中籤，團員已完成自主訓練，各項準備工作大致完成，如果再沒被抽中，氣候轉冷，增加登山難度，於是焚香稟告武財神、媽祖請求能中籤前往，果然沒多久，登山社就通知中籤可以上玉山了。

護送武財神、媽祖、千順將軍的一行人，清晨4點半焚香祭拜後出發，晚上入住排雲山莊，2日凌晨3點30分出發攻頂，挑戰海拔3952公尺的東亞第一高峰玉山，晚上大約7點半回到烏日。

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